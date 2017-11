Andmelekkest selgus, et laevandusfirma Navigator Holdings, milles Rossil 2-10 miljoni dollari suurune osalus, on lepingulises suhtes gaasi- ja naftatoodete firmaga Sibur, mis kuulub osaliselt Putini väidetavale väimehele Kirill Šamalovile ja Putini lähikondlasele Gennadi Timtšenkole.

Rossi sidemed tõstatavad küsimusi võimalikest huvide konfliktist ning kas need õõnestavad Venemaale kehtivaid USA sanktsioone.

Andmed avaldas USA-s asuv Uurivate Ajakirjanike Rahvusvaheline Konsortsium (ICIJ).

"Arvan, et ajakirjandus on puhunud asja suuremaks, kui see väärib," ütles Ross Briti rahvusringhäälingule BBC Londoni ärikonverentsi kõrvalt.

"Mingit ebakohasust siin pole," ütles Ross BBC-le.

Teises usutluses ärilehele Bloomberg andis ta siiski mõista, et plaanis andmelekkes välja tulnud sideme pikemat aega katkestada, kuid mitte põhjusel, et on midagi valesti teinud. Kui Ross veebruaris ametisse tuli, siis ta vähendas osalust Navigator Holdingis, milles tal oli algselt 31-protsendine osalus.

"Esiteks on küsimärgi all ettevõte - Sibur - väga suur süsivesinikufirma," lausus Ross BBC-le.

"Selle äriline suhe Navigator Holdingsiga seisneb lihtsalt selles, et Navigator prahib neile mõningaid laevu," ütles minister.

"Juhatused pole mingil moel seotud, aktsionärid pole mingil moel seotud. Mul polnud selle leppe läbirääkimisega mingit pistmist. Selle üle peeti läbirääkimisi enne, kui läksin Navigatori juhatusse," lisas ta.

"Kõige olulisem on, et meie kliendiks olev ettevõte - Sibur - pole sanktsioonide all olnud ega pole seda ka praegu. Siin pole mitte midagi kohatut," rõhutas ta.