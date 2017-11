Messil osaleb ligi 70 Eesti tööandjat, lisaks neile kaheksa tööandjat teistest Euroopa riikidest.

Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja Siim Sarapuu ütles, et vaatamata sellele, et töötuse tase Tallinnas ja Harjumaal on madal, loodetakse seekordsel messil näha rekordarvu külastajaid.

"Töötukassal on palju pakkuda ka töötavatele inimestele. Töötukassa teenuste seminaril räägime pikemalt töötukassa toetatavatest õppimis- ja täiendkoolitusvõimalustest. Karjääriseminari teemad võiksid teiste seas huvi pakkuda personalivaldkonnas tegutsevatele inimestele – läheneme seekord mitmetele teemadele tööandja vaatest lähtuvalt," rääkis Sarapuu.

Messi ajal toimuvad erinevad seminarid ja töötoad, kus osalemiseks saab end kirja panna messil kohapeal.

Kultuurikatla väikeses saalis toimuv töötukassa teenuste seminar on jagatud kolmeks suuremaks osaks.

Seminari esimeses osas on juttu töövõime hindamisest ja vähenenud töövõimega inimeste teenustest – seejuures saab kuulata ettekannet ka töövõime hindamise ekspertarstilt.

Teine osa on pühendatud ennetavatele meetmetele ja OSKAle. Tutvustatakse töötukassa "Tööta ja õpi" teenuseid nii eesti kui vene keeles. Sellest, mis on OSKA ja milleks selliseid uuringud vaja on, räägib Kutsekoja juhatuse liiga Tiia Randma.

Teenuste seminari kolmandas osas on kõne all ettevõtlusega alustamine. Kavas on töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse tutvustus, tervisliku tänavatoidu pakkuja Skuup OÜ edulugu ning lõpetuseks maksu- ja tolliameti ettekanne paljude jaoks päevakajalisest maksuvaba tulu arvestamisest.

ARSi ja Terrassisaalis leiavad aset töötoad, kus räägitakse enda tööandjale nähtavaks tegemisest, stressist, motivatsioonist, läbipõlemisest, enesereklaamist, töötukassa teenustest, töötamisvõimalustest Euroopas ja paljust muust. Töötubade kohta saab lähemalt lugeda siit.

Töö- ja karjäärimessi üks põnevamaid ettevõtmisi on Kultuurikatla Puupakusaalis toimuv karjääriseminar "Meie inimesed – meie võimalused", mille esimeses pooles räägitakse õppimisest ja töötajate arendamisest tööandja vaatevinklist. Seminari teises pooles on pilgud pööratud tulevikku - oma kogemusi jagavad tööandjad, ettevõtjad, blogijad. Paneeldiskussioonis arutletakse, kuidas tuua rohkem naisi ettevõtlusse.

Kodumaiste tööandjate kõrval osalevad messil ka kaheksa välistööandjat ning seitsme riigi EURES nõustajad.

Uksed avanevad kell 11 ning tegevust jätkub kella viieni õhtul. Mess on kõigile osalejatele tasuta.