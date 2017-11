Saar: kokkuleppemenetluste eelistamine tähendab menetlusökonoomikat

Eesti kohtutes on prokuratuuri seisukohad üldjoontes soosingus ja õigeksmõistvad otsused praktiliselt puuduvad. Seetõttu valivad paljud kohtualused kokkuleppemenetluse ja lasevad end süüdi mõista. Sisuliselt mõistab õigust prokuratuur ja kohtul on vaid vormistav roll, leiab vandeadvokaat Leon Glikmann Eesti Päevalehele antud intervjuus. Tartu Ülikooli kriminoloogia professor Jüri Saar ütleb, et tegemist on menetlus-ökonoomikaga