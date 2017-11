Eksperdi sõnul on viimaste aastate lekked pannud maksuparadiisides kahtlema

"Mõju on olnud ikkagi päris suur. Kui vaadata, milline on offshore industry, missugused on struktuurid, kui populaarsed need on, siis Panama Papers on päris palju seda maastikku raputanud ja mõjutanud," rääkis Joel Zernask "Aktuaalsele kaamerale".

Värske Paradise Papersi leke pakub Zernaski sõnul kindlasti huvi ka õiguskaitseorganitele.

"Tõenäoliselt edasi läheb samamoodi nagu oli Panama Papersiga, et samaaegselt uurivad ajakirjanikud ja maksuametid ning läheb kaua, kuni leitakse mõni konkreetne maksukahju, mis on mõnele riigile tekkinud. Siis hakatakse seda menetlema," arvas Zernask.