Maaelukomisjoni esimehe hinnangul võiks Elroni taristutasust vabastada

Parlamendi maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka hinnangul võiks kaaluda võimalust, et Elron ei peaks tulevikus maksma Eesti Raudteele taristutasu. Tema sõnul muudaks see reisijateveo raudteel isetasuvaks ja kaotaks vajaduse riigi dotatsiooni järele.

Esmaspäevasel riigikogu maaelukomisjoni kohtumisel Elroni juhi Andrus Ossipiga kerkis üles mõte vabastada Elron tulevikus teisele riigiettevõttele Eesti Raudteele infrastruktuuri kasutamise tasu maksmisest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui järgmisel aastal on riigieelarves ühistranspordile 21 miljonit lisaraha, siis sama summa maksab täna Elron Eesti Raudteele infrastruktuuri raha. Kui Elron seda ei peaks maksma, siis oleks raudteeliiklus isetasuv ja sama piletirahaga oleks võimalik ka uusi ronge juurde liisida," selgitas maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk.

Elron soovib tõsta lähiajal rongipileti hinda. Pilet kallineks nii Tallinna ümbruse viieks tsooniks jagatud alal kui ka üle Eesti.

"Esimeses-teises tsoonis on piletihinna muutuseks 10 senti ning teises, kolmandas, neljandas tsoonis vastavalt 20 senti. See on piletihind, millele lisanduvad Elroni soodustused sõidukaardile ja internetist ostmisele. Tsoneeritud alast väljaspool on piletihinna keskmiseks tõusuks neli kuni viis protsenti," rääkis Ossip.

Millal hinnatõus teoks saab, sõltub sellest, millal majandusministeerium uued piirmäärad kinnitab.

"Eeldatavalt ministeerium kinnitab uue piirhinna ära, aga ütlen ära, et see kindlasti ei tähenda, et Elron peab igal liinil seda piirhinda ka kehtestama," ütles ministeeriumi raudteetalituse juhataja Indrek Laineveer.

Andrus Ossip põhjendas hinnatõusu reisijateveo mahu tõusuga, mis tuleneb ekspressrongi lisamisest Tallinn-Narva liinile ja täiendava rongi panemisest Tartu-Valga vahele.

Hinnakujunemine tulevikus sõltub Ossipi sõnul reisijatemahu ja riigipoolsete tellimuste muutusest.