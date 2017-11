Teisipäeval tuleb Eestis pilvine ilm, kuid aeg-ajalt saab näha päikest

Ilmajaama teatel on teisipäeval ilm Eestis pilvine, kuid vihma ei saja. Pigem on aeg-ajalt näha päikest.

Eeloleva öö hakul sajab Ida-Eestis veel vihma. Hiljem pilvisus hõreneb, tekib aga udu. Sisemaal on tuul nõrk, põhjarannikul on loodetuult kuni 9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0..+5, rannikul kuni 7 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommikul on pilvi hõredalt ja ilm sajuta, kuid laiguti on udu. Sisemaal on rahulik, põhjarannikul on läänekaare tuult 8, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1..+4, saarte rannikul kuni 6 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja sajuta. Puhub lääne- ja edelatuul 2-5, põhjarannikul kuni 8, iiliti 13 m/s. Õhusooja on 5..8 kraadi.