Islandi vasakpoolsetel ei õnnestunud valitsust moodustada

Valitsusläbirääkimistel osalesid lisaks Sotsiaaldemokraatlik Liit, Piraadipartei ja Progressipartei, kellel on 63-kohalises parlamendis ühtekokku 32 mandaati. Endine ajakirjanik Jakobsdóttir kirjutas Facebookis, et kõneluste nurjumise ei põhjustanud vastuolud, vaid asjaolu, et Eduerakonnale nii napist enamusest ei piisanud.

Tema enda partei võitis 28. oktoobril peetud ennetähtaegsetel parlamendivalimistel 11 kohta, platseerudes teiseks. Ühtekokku pääses parlamenti rekordiline hulk ehk kaheksa erakonda.

President ütles, et kavatseb pidada nõu parteijuhtidega enne, kui nimetab uue inimese valitsust moodustama.

Paljude poliitiliste skandaalide tulemusena on islandlased kaotanud usu traditsioonilistesse erakondadesse ja protestiparteide reiting on kasvanud. See on aga omakorda muutnud keeruliseks valitsuse moodustamise.

Peaminister Bjarni Benediktsson kuulutas ennetähtaegsed valimised välja pärast koalitsiooni ühe erakonna lahkumist Benediktssoni isaga seotud skandaali tõttu.

Valimised võitis Benediktssoni Iseseisvuspartei, kes sai aga 63-kohalises parlamendis vaid 16 mandaati, viis vähem kui seni.

Iseseisvuspartei on kuulunud peaaegu igasse Islandi valitsusse alates 1980. aastast. Vasakpoolseid valitsusi on saareriigis pärast iseseisvumist 1944. aastal olnud seni vaid üks.

Island on 2008. aasta rahanduskriisi järel hoogsalt taastunud. 2016. aastal oli majanduskasv 2,2 protsenti ja tööpuudus vaid 2,5 protsenti.