Liikluses sai viga kaks inimest

Novembrikuu esimesel päeval teatas Radio Mania, et 2002. aastal käivitunud rokiraadiole pannakse punkt, põhjuseks see, et kanali tegemine ei tasunud end lihtsalt majanduslikult ära ning sageduse omanik Sky grupp otsustas selle tagasi võtta.

Kogukonna kogemusplatvormina tegevust alustanud tuntud reisiportaal TripAdvisor, mille ärimudel seisab broneeringute vahendamises, varjab ja blokeerib kasutajate negatiivset tagasidet, et mitte lasta oma vahendatavate teenuste mainet mõjutada. Seetõttu on mitmed inimesed end tahtmatult ohtu asetanud, sest portaal varjas teiste kasutajate kogemusi röövidest vägistamiste ja surmani.

