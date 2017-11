Politsei tuletab meelde, et turvalise bussisõidu jaoks on lisaks töökorras bussile ja oskuslikule bussijuhile oluline ka see, et iga reisija kinnitaks alati oma turvavöö, vahendasid ERR-i teleuudised.

Laiema kampaaniaga selgitatakse turvavöö kasutamise olulisust bussis, viiakse läbi kontrollreide ning pakutakse reisijatele võimalust testida turvavöö kasutamise mõju õnnetusjuhtumi korral.