Novembrikuu esimesel päeval teatas Radio Mania, et 2002. aastal käivitunud rokiraadiole pannakse punkt, põhjuseks see, et kanali tegemine ei tasunud end lihtsalt majanduslikult ära ning sageduse omanik Sky grupp otsustas selle tagasi võtta.

Erivajadustega laste vanemad koguvad allkirju, kuna ei pea õigeks, et nende laste õpetamise üle hakkavad riigi asemel otsustama omavalitsused. Vanemad kardavad, et nende laste hariduse saamise võimalus hakkab sõltuma sellest, kui võimekasse omavalitsusse nad sündinud on.

"Läbirääkimiste normaalne osa on, et mõlemad osapooled esitavad oma vaated, mis ei pruugi kohe kattuda. Töötame selle nimel, et leida koos lahendus, mis rahuldab mõlemat osapoolt," ütles Mere.

Peterson märkis, et töötajad on tulutu kohtumise tõttu valmis streiki alustama.

Tüli lahendamiseks moodustati koostöös EAKL-iga töötajate ametiühing. "Muidugi on positiivne, et tööandja kavatseb seadusi täita, aga seda töötüli nii lahendada ei saa. Tegemist oli tühja kohtumisega,” nentis Peterson.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel