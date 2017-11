Kultuuriminister soovitab Liberty mõisa vabaõhumuuseumile tagasi anda

"Teeme ettepaneku arvata RKAS-i bilansist välja ning tagastada Eesti Vabaõhumuuseumile Liberty kinnistu ja hooned, kuna kinnistu üleandmisel RKAS-ile seatud hoonete edaspidise kasutamise sihtotstarve ei realiseerunud," märkis Saar rahandusministeeriumile saadetud kirjas.

Ühtlasi palub minister rahandusministeeriumil esitada nimetatud korralduse eelnõu valitsuse istungi päevakorda.

Pühapäevases saates "Aktuaalne kaamera. Nädal" rääkis vabaõhumuuseumi juhatuse liige Merike Lang, et on mures Liberty suvemõisa kinnistu võsastumise pärast RKAS-i käe all ja et kirjutas peaminister Jüri Ratasele taotluse saada RKAS-i bilansis olev suvemõis muuseumile tagasi. Langi väitel vastas peaminister ettepanekule jaatavalt.

"Tegelikkuses oleks meil neid (Liberty kinnistu hooneid - toim) tagasi vaja. Ja praegu on minul peaministrilt vastus, et ta pooldab minu esitatud taotlust," väitis Lang telesaates.

ERR-ile teadaolevalt sai peaminister Ratas küll Langilt suvel kirja, kuid oma kirjalikus vastuses ei andnud ta konkreetset lubadust hooned muuseumile tagastada. Peaminister tänas muuseumijuhti olulise teema tõstatamise eest, kuid suunas teema edasi riigihalduse ministrile.

"Vestlesin antud teemal riigihalduse ministriga ning palusin tal kõigi osapooltega läbi rääkida ja tutvustada võimalikke lahendusi kabinetinõupidamisel. Kindlasti võtame SA Eesti Vabaõhumuuseumi esitatud tulevikunägemust väga tõsiselt," kirjutas Ratas vastuses.

Valitsuskabinet seda teemat siiani arutanud pole.

Varem Eesti Vabaõhumuuseumile kuulunud, kuid RKAS-i kasutusse läinud Liberty suvemõisa saatus kerkis päevakorda, kui president Kersti Kaljulaid loobus eelmise presidendi Toomas Hendrik Ilvese ajal välja käidud mõttest rajada sinna presidendi residents. Praegu seisab kompleks endiselt tühjana ja krunt on RKAS-i hoole all võsastunud. Vabaõhumuuseum sooviks mõisa endale tagasi, et leevendada nii oma ruumipuudust, aga korrastada ka kinnistu.