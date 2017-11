Erivajadustega laste vanemad koguvad allkirju, kuna ei pea õigeks, et nende laste õpetamise üle hakkavad riigi asemel otsustama omavalitsused. Vanemad kardavad, et nende laste hariduse saamise võimalus hakkab sõltuma sellest, kui võimekasse omavalitsusse nad sündinud on.

Poola suhteid EL-i ja Saksamaaga on varjutanud kantsler Angela Merkeli augustis tehtud avaldus, kus ta nimetas tõsiseks probleemiks õigusriigi olukorda Poolas ja ütles, et Berliin ei tohiks seda maha vaikida.

Ta kordas samas, et Saksa poliitikuid ei peaks korrale kutsuma riiki, mis on sõber ja liitlane EL-is ja NATO-s, eriti arvestades nende delikaatseid suhteid.

Saksa kaitseministeeriumi kõneisik aga ütles omakorda: "Mul on jäänud tugev mulje, et Poolas nädalavahetusel ärevust tekitanud tsitaadid on kontekstist välja rebitud ja sotsiaalmeedias muudetud."

Samas on Poola viimasel ajal põhjustanud EL-is muret seoses parempoolse võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS) vastuoluliste kohtureformidega, mis on toonud kaasa tänavaproteste ja kahjustanud väidetavalt õigussüsteemi sõltumatust.

