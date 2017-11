Kohaliku meedia teatel evakueeriti põlevast hoonest kuus elanikku, kellest kaks on suitsu sisse hingamise tõttu viidud ka haiglasse. Kedagi hukkunud praeguste andmete kohaselt ei ole, vahendas Yle.

Päästeametnike hinnangul oli leekide levimine teistele hoonetele väga suur ning seetõttu on sündmuskohal palju päästebrigaade. Ajalehe Expressen andmetel on kustutustöödele kaasatud tuletõrjujaid kokku seitsmest päästekomandost.

Teade põlengu kohta Jakobsbergsgatanil laekus häirekeskusele kell 6 Eesti aja järgi.

Tuletõrjujatel kulus ainuüksi hoone ümber olnud ja samuti põlevate tellingute lammutamiseks umbes 15 minutit.

Ajalehe Helsingin Sanomat korrespondent Petja Pelli sõnul oli veel kella 8.30 paiku näha hoone sees leeke ning piirkonnas oli palju suitsu.

Aftonbladet teatas vahetult enne kella 9, et tulekahju pole endiselt kontrolli all ning ohus on kogu kvartal. Samuti on oht, et põlev hoone võib osaliselt kokku variseda.

Kustutustöid raskendab ka see, et hoones plahvatas gaasiballoon.

Varinguohu tõttu on üha rohkem evakueeritud inimesi ka lähedal asuvatest majadest, kinnitas päästetööde juht Toni Frank hiljem ajalehele Helsingin Sanomat.

Päratlõuna ajal ei osanud ta veel öelda, kui kaua päästetööd piirkonnas kestavad. "Vähemalt kogu päeva," nentis Frank.

Aftonbladetile ütles Frank, et kui hoone ise kokku ei kuku, tuleb see ilmselt lammutada. "Sellest on alles vaid skelett. Ja Stockholmi kesklinnas ei saa skelett püsti olla."

Põlenud majas oli nii büroosid kui ka kortereid. Parajasti tehti majas remonti ja kevadel pidi seal avatama H&M-i kontserni kuuluva Arketi keti pood.

Norrmalmi ja Östermalmi linnaosade vahel asuv Stureplani väljak on tuntud baaride ja ööklubide poolest ning peamiselt käib seal Rootsi pealinna jõukam seltskond. Väljaku ääres asub mitmeid juugendstiilis maju.

