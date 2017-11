Erivajadustega laste vanemad koguvad allkirju, kuna ei pea õigeks, et nende laste õpetamise üle hakkavad riigi asemel otsustama omavalitsused. Vanemad kardavad, et nende laste hariduse saamise võimalus hakkab sõltuma sellest, kui võimekasse omavalitsusse nad sündinud on.

"Soovime rõhutada, et kosmose valdkonnas on võimalus kaasa lüüa kõikidel liikmesriikidel ja ettevõtetel, olenemata nende suurusest. Mida rohkem loome võimalusi kosmoseandmete targaks rakendamiseks era- ja avalikus sektoris, seda rohkem tekib töökohti ja investeeringuid ka nendes piirkondades, mis seni sellega kokku puutunud pole,“ sõnas Palo.

Palo selgitas, et erasektori üha suurema huvi ja kasvavate investeeringute pärast on tihenevas globaalses konkurentsis ka üha olulisem kiirus ja paindlikkus.

"Eesistujana on meie prioriteet panustada sellesse, kuidas avalikke teenuseid paremini kasutada ning kuidas luua teenuste suhtes piiriülest usaldust, et võimendada andmemajanduse elavdamisest tulenevat majanduslikku ja ühiskondlikku tulu," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel