Riiklik Lepitaja Meelis Virkebau tunnistab, et Rakvere lihakombinaadi juhtide otsus tapamaja töötajate palgatülis oma palgaettepanekut mitte teha oli tema jaoks üllatus ning ta on selles käigus pettunud. Siiski usub ta, et kompromiss on töötülis veel võimalik.

"Eks ma olen ka pettunud eilse tulemustes," tunnistas Virkebau ERR-ile, lisades, et ta ei osanud niisugust käiku ette näha.

Riikliku lepitaja sõnul on ta järjepidevalt ja korduvalt suhelnud nii juhtkonna kui töötajate esindajatega ning HKScani juhtkond oli talle varem teatanud, et teevad omalt poolt kõik konflikti võimalikult kiireks lahendamiseks.

Virkebau loodab protsessiga novembri keskel edasi liikuda, siis toimub uus kohtumine töötüli osapooltega.

"Usun, et selleks ajaks me suudame oma palgaettepanekud välja töötada ja osapooltele esitada," ütles Virkebau. "Hetkel, kui vaadata, on toimunud koosolekud, aga läbirääkimisi kui selliseid pole olnud. Kui üks pool ütleb, et palka tuleb tõsta 50 protsenti ja teine null protsenti ja kumbki pool ei tagane, siis need pole läbirääkimised. Samas on selge, et sellises töötülis võitjaid ei ole. Katsun leida poolte ühisosa ja selle alusel teha ettepanekud."

Virkebau sõnul on töörahu taastamiseks palgatõus möödapääsmatu, kuid kui suur see väljapakutav palgatõus oleks, on riikliku lepitaja sõnul praegu veel vara öelda. Selleks tutvub ta esmalt ettevõtte majandusaasta aruandega ja võrdleb tapamaja töötajate palku ettevõtte teiste tootmisüksuste palgatasemega. Oma palgapakkumisega tuleb ta välja järgmiseks kohtumiseks.

Ehkki olukord ettevõttes on streigiohtlik, rõhutas Virkebau, et kuni lepitusmenetlus käib, töötajad streikida ei või. Töötüli - kas kompromisslahendusega või ilma - saab lõpetada vaid tema.