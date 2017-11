Jutud Ida-Saaremaal ringi müttavast mesikäpast on külvanud kohalike seas suurt segadust, mistõttu näiteks Tagavere daamid on oma igaõhtuse kepikõnni marsruudi ära muutnud, kirjutas Meie Maa.

Saaremaa lehe teatel on karuhirm küll kohalike seas suur, aga tõsiasi on see, et kohalikel jahimeestel ei ole ühtegi kindlat fakti, et karu sealkandis üldse viibiks.

" Jahiseltsi esimehe sõnul on pärast pensionipäeva ning sõpradega sotsialiseerumist koju kulgemise käigus mullika ja karu segiajamine täiesti andestatav asi."

Orissaare jahimeeste seltsi juhatuse esimees Hinnar Kuuder ütles ajalehele, et mitte ükski jahimees pole näinud mingitki jälge karu tegutsemisest, ei ole leitud ka karu käpajälgi, mis nüüd, kui ilmad pikemat aega märjad on olnud ja pinnas pehme, ometi kusagile peaksid jääma.

Kuuder lisas, et tõenäoliselt võis Ööriku kandis märgatud karu olla hoopis lahtipääsenud mullikas, keda on seal ennegi liikumas nähtud.

