Kuidas on oktoobripöörde tähendus 100 aasta jooksul muutunud?

Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva on aegade jooksul tähistatud erinevalt. Esialgu oli revolutsiooniline vaimustus, siis muutus see lihtsalt rahvapühaks, mida ilmestas paraad. Pikapeale muutus see paraad kohustuseks, kus pidi sunniviisil osalema, muidu tekkisid tööl ebameeldivused. Kõik see puudutas perioodil 1940–90 ka Eestit, aga põhisündmused, nagu ka 1917. aastal, toimusid siiski Venemaal ja Moskvas, sest seal toimuv oli kogu riigi tähelepanu all.

Kui toimusid suured muutused, lagunes NSV Liit, keelati kommunistlik partei, võeti maha Lenini kujusid, oli selge, et oktoobrirevolutsiooni aastapäeva enam endiselt tähistada ei saa. Esialgu võeti ära teine puhkepäev – 8. november. Paar aastat hiljem, 1995. aastal kirjutas president Boriss Jeltsin alla seaduse Venemaa sõjalise kuulsuse päevadest, milles 7. november nimetati Moskva vabastamise päevaks Kuzma Minini ja Dmitri Pozarski juhitud rahvaväe poolt 1612. aastal. Järgmisel aastal anti peopäevale uus nimi – den soglasia i primirenija – üksmeele ja leppimise päev. 2004. aastal tegi president Putin uue muudatuse – rahvusliku ühtsuse ja poolakate üle saavutatud võidu päevaks kuulutati 4. november, mis muudeti ka puhkepäevaks.

Aga 7. novembrist päris loobuda ka ei suudetud – see päev jäi sõjalise kuulsuse päevaks, aga see sõjaline saavutus on nüüd Isamaasõja ajal 1941. aastal Punasel väljakul toimunud sõjaväeparaad, kust sõjaväeosad sisuliselt otse rindele läksid ja aitasid tagasi lüüa saksa vägede pealetungi Moskvale.

Sel aastal tähistati Venemaal 4. novembrit tavapäraselt. Putin ja patriarh Kirill panid lilled Minini ja Požarski mälestussamba juurde, erinevates kohtades toimusid rahvapidustused. Mis puutub tänasesse päeva, 7. novembrisse, siis muutuvad venemaalased sellesse suhtumises üha ükskõiksemaks. Levada keskuse andmetel peavad plaani seda päeva tähistada alla 20 protsendi küsitletutest. Kui Putini pressiesindajalt Dmitri Peskovilt paar nädalat tagasi küsiti, kuidas kavatseb Kreml seda päeva ehk 100 aasta möödumist oktoobrirevolutsioonist tähistada, teatas Peskov, et võimud ei näe mingit põhjust pidutsemiseks. Samas on Putin kutsunud rahvast oktoobrirevolutsiooni sajandaks aastapäevaks unustama lõhed , mida revolutsioon kunagi esile kutsus. Sest kui Putin on kutsunud sajandi suurimaks katastroofiks Nõukogude liidu lagunemist, siis on hoopis rohkem neid, kes on sajandi suurimaks katastroofiks nimetanud oktoobrirevolutsiooni.

