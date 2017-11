Allikad: Belgia kohtunik küsib Puigdemonti asjus Hispaanialt lisaandmeid

Näiteks huvitab Belgia kohtunikku täpsem informatsioon tõsisemate süüdistuste kohta ehk talle pakuvad huvi süüditused, mis puudutavad mässu ja mässu õhutamist. Eksperdid on ka varem tunnistanud, et neid süüdistused on huvi pakkuvad, sest Hispaania õigussüsteemis on neid sätteid väga harva kasutatud, kirjutab Euractiv.

Lisaks süüdistatakse Puigdemonti ja nelja tema kolleegi avalike ressursside väärkasutamises, ametiseisundi kuritarvitamises ja allumatuses. Süüdistused puudutavad 1. oktoobril toimunud ja ebaseaduslikuks kuulutatud iseseisvusreferendumit ning sellele järgnenud deklaratsioone regionaalparlamendis.

Hispaania väljastas reedel rahvusvahelise vahistamiskäsu Puigdemonti, Antoni Comíni, Clara Ponsatí, Meritxell Serreti ja Lluís Puigi vastu ning soovib, et Belgia peaks nad kinni ja annaks Hispaaniale välja. Viisik andis end pühapäeval Belgia võimude kätte. Belgiasse saabusid nad eelmisel nädalal vahetult enne seda, kui Hispaania prokuratuur nende vastu süüdistused esitas.

Kaheksa Kataloonia tagandatud regionaalvalitsuse liiget saatis Hispaania kohus neljapäeval uurimise ajaks vangi. Nende seas on ka Puigdemonti asetäitja Oriol Junqueras. Ainus kunagise regionaalvalitsuse liige, kelle Hispaania kohus vabadusse jättis, on majanduse eest vastutanud minister Santi Vila, kes vabastati uurimise ajaks 50 000 euro suuruse kautsjoni vastu. Vila astus protestiks tagasi 26. oktoobril, päev enne seda, kui parlament iseseisvusdeklaratsiooni vastu võttis.

Euractivi allikad selgitasid, et Belgia kohtu päring on tingitud sellest, et kuigi Belgia seadustes on samasugused süüdistused olemas, võib neil olla mõnevõrra erinev tähendus kui Hispaanias. Samuti võivad nende eest määratavad karistused erineda.

Puidgemont ja neli eksministrit peavad ilmuma 17. novembril kell 14 Brüsseli kohtusse, kus toimub väljaandmisprotsessi esimene istung. Euroopa vahistamismäärust puudutavate reeglite kohaselt tuleb otsus teha 15 päeva jooksul ning osa allikaid väidavad, et Brüsseli kohus teeb otsuse juba samal päeval. Samas on seda otsust võimalik edasi kaevata ja siis algab uuesti 15-päevane periood otsustamiseks.