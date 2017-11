Esmaspäeval võttis Harju maakohus Venemaa kodaniku prokuröri taotlusel vahi alla.

Venemaa kodanikust meest kahtlustatakse FSB agendina Eesti vabariigi vastases vägivallatus tegevuses ning arvutikuriteo ettevalmistamises.

Tema Eesti-vastase tegevuse sihtmärgid olid Eesti riigiasutused.

Kriminaalmenetlust juhtiva riigiprokuröri Inna Ombleri sõnul on riigivastase kuriteo kahtlus tõsine.

“Võõrriigi eriteenistuse agendina Eesti vabariigi vastu tegutsemine on kahtlemata raske kuritegu ning selgitame võimalikult kiiresti välja kõik olulised asjaolud,” kinnitas Ombler.

“Praegu saame üksikasju avamata öelda, et suurem kahju suudeti ära hoida,” lisas ta.

Ombler kinnitas ERR-i raadiouudistele, et teisi kahtlustatavaid selles kriminaaluurimises pole.

Juhtumi osas alustatud kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur ning uurib kaitsepolitsei.

Eesti võimud teavitasid agendi vahistamisest ka Vene saatkonda Tallinnas, edastas uudisteagentuur BNS.

"Riigiprokuratuur teatas 7. novembril Venemaa saatkonnale Tallinnas ametlikult sellest, et 4. novembril katsel Eestist Venemaale sõita peeti kinni 20-aastane Vene kodanik," teatas Vene saatkond teisipäeval sotsiaalmeedia vahendusel.

"Harju maakohtu 6. novembri otsusega võeti ta vahi alla. Algatati kriminaalasi paragrahvi 233 ja 216 alusel," edastas saatkond.

"Venemaa diplomaatilised asutused Eestis jälgivad tähelepanelikult olukorra arengut. Meie konsulid on valmis Vene kodanikule abi andma, kui ainult temalt laekub sellekohane palve," teatas Vene saatkond Tallinnas.

Sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort nimetas kaitsepolitsei tööd suurepäraseks. "Seda, et IT süsteemidele ründeid tuleb on tavaline, kuid harva suudetakse tõestada riikide seotust nendega. Kümme aastat tagasi toimunud riiklikult korraldatud küberrünnetes ei õnnestunud kedagi kohtu alla saata. Seekord on e-pahalane puuris."

Riigiprokuröri Inna Ombler rääkis juhtunust ka "Ringvaates":