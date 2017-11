Poola meedia: Maxima on huvitatud poeketi Stokrotka ostmisest

Stokrotka omanik Emparia Holding on juba mõnda aega otsinud investorit. Kevadel teatas selle juhatus, et ettevõtte täisosalusele tahetakse ostja leida septembri lõpuks. Augustis teatas juhatus, et asi on edenenud vastavalt ajakavale.

Parkiet kirjutab aga, et tõenäoliselt ei toimu müük enne tuleva aasta esimest kvartalit.

Stokrotkale kuulub Poolas üle 370 poe. Maxima Grupile kuulub Poolas ka poekett Aldik.