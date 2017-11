USA president Donald Trump ütles teisipäeval Soulis, et Ameerika Ühendriigid on valmis Põhja-Korea rünnaku korral rakendama täiemahulist sõjalist jõudu. Samas rõhutas ta, et Washington on keskendunud hetkel sellele, et kasutada kõiki mittesõjalisi meetmeid võimaliku konflikti ennetamiseks.