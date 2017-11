Tallinna uut linnavalitsust koostav Taavi Aas ütles oma tulevase abilinnapea Aivar Riisalu kohta, et mehe näol on tegu multitalendiga, kes on oma hingelt keskerakondlane.

Ajakirjanikud küsisid teisipäevasel pressikonverentsil Taavi Aasa käest, kas lähemalt kui 200 kilomeetrit Tallinnast polnud abilinnapea kandidaati võtta.

Riisalu kandideeris teatavasti IRL-i ridades edukalt Tartu volikokku, kuid astus nüüd parteist välja, et võtta sisse koht Tallinna linnavalitsuses.

Taavi Aas vastas, et Keskerakond soovis Riisalu kaasates tuua linnavalitsusse värsket vaadet.

"Tegemist on inimesega, kel on suur kogemus ettevõtluse valdkonnas. Võiks öelda, et tegu on lausa multitalendiga," märkis Aas ja tõi esile Riisalu huvi ka muusika ja kaitseliidu vastu.

Aas ütles, et isegi perioodil, mil Riisalu oli IRL-i liige, käitus ta poliitikuna väärikalt ega mustanud oma endist koduparteid. Seetõttu säilitas Riisalu ka keskerakondlastega head suhted ja oli Aasa hinnangul kogu aeg hingelt keskerakondlane.

Suurem eesmärk Aivar Riisalu ja roheliste erakonna esindajat Züleyxa Izmailovat kampa võttes oli Aasa sõnul soov laiapõhjalisemaks linnavõimuks.

Aas ütles, et mitmele teiste tublile ja valimistel edukalt esinenud keskerakondlasele terendab koht uue linnaosavanema või linnaosavanema asetäitjana.

Vastates pressikonverentsil küsimusele, et keskerakondlaste seast on juba kostunud kriitilisi arvamusi Riisalu linnavalitsusse kutsumise osas ja kui kindel saab olla tema ametisse kinnitamises linnavolikogus, vastas Aas, et ei muretse sellepärast.

"Ma lähen hääletusele vastu optimistlikult. Ma ei tahaks hakata spekuleerima selle üle, mis siis saab kui volikogu toetust ei tule. No siis tuleb uuesti tulla volikokku," sõnas Aas.

ERR-i küsimusele, kas Riisalu pöördus ise esimesena Keskerakonna poole või Keskerakond Riisalu poole, vastas Aasa asemel Aivar Riisalu.

"Et igasugu pinged maha võtta, siis mulle helistas Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas. Kolmapäeva õhtul kell 21.30."