Saksa Bundestag'i eelmise koosseisu viimasel istungil tõdes kantsler Angela Merkel, et Saksamaa peab püsima innovatsiooni valdkonnas konkurentsis globaalsete konkurentidega, sest vastasel juhul võib riigist saada iganenud tehnoloogia muuseum, vahendab Politico.

Liitvabariigi digitaalpoliitikale keskendunud rahvasaadikute väitel ei suutnud eelmine valitsuskooseis kiirendada riigi valitsussektori ja taristu digitaliseerimist, kuna erinevate erakondade juhitud ministeeriumite vahel toimus bürokraatlik kemplus. “Oleme näinud, et maade jagamise tõttu pole ükski uuendus realiseerunud,” märgib liberaal ja Vaba Demokraatiliku partei (FDP) peasekretär Nicola Beer.

Fraunhoferi instituudi ja Euroopa majandusuuringute keskuse mõttekodade koostöös avaldatud rahvusvahelises innovatsiooni indikaatorite raportis on Saksmaa innovatsiooni tasemelt maailma neljas riik, kuid jääb kaugelt maha näiteks Soomest, Iisraelist, Ühendkuningriigist ja Taiwanist. Digitaliseerituse pingereas asub Saksamaa 35 tööstusriigi arvestuses 17. kohal.

Kõige enam on föderatsiooni nõrkust märgata tõmbekeskustest kaugemal asuvate piirkondade digitaristu arendamisel. Seetõttu pole paljudel maapiirkondades tegutsevatel väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel, mis moodustavad Saksa majanduse selgroo, ligipääsu ülikiirele võrguühendusele.

Meie ajastu võtmeküsimus

“Kõik mõistavad, et me ei saa minna edasi süsteemiga, kus kompetents ja vastus on killustatud mitme erineva ametkonna vahel,” rõhutab Roheliste partei digitaalpoliitika kõneisik Konstantin von Notz. Üksmeel puudub probleemi lahenduse pisidetailides. Nii on silmapaistvaim vaidluskoht digitaalministeeriumi loomine, mille tegevuse tulemusena peaks avalik kui ka erasektor viima rohkem asjaajamist e-keskkonda.

Tõenäoliselt saab uue e-ministri portfelli loomine olema eelseisvate koalitsioonikõneluste tulisemaid vaidluskohti. Merkeli juhitud Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja nende konservatiivsem Baierimaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) istuvad sel kolmapäeval esmakordselt maha esialgseteks koalitsioonikõnelusteks liberaalse FDP ja Rohelistega.

Nii FDP kui ka CSU toetavad kompetentside liitmist uue ministeeriumi alla, kuid millega täpsemalt asutus tegelema peaks hakkama on endiselt ebaselge. FDP programmis leitakse, et e-ministeerium peab andma “näo meie aja keskse probleemi lahendamisele”. Rohelised seevastu pole kindlad, et soovivad näha sellise ministeeriumi sündi.

Digitaalkoordinaator

Angela Merkel soovib määrata digiministeeriumi ette kõrgema astme ametniku isiklikust kantseleist. “Selline minister töötaks sisuliselt koordinaatorina,” selgitab CDU poliitik Thomas Jarzombek, kes on Merkeli erakonna peamine digitaalpoliitikaga tegelev rahvasaadik.

Jarzombek lisab, et kui uus minister on tihedalt seotud Merkeli kantseleiga, siis saab digiküsimuste koordinaator minna otse kantsleri juurde juhul, kui mõni ministeerium pidurdab arenduspoliitikat.

Saksa digitaliseerimispüüdluste taustal proovib Euroopa Liit käivitada enda tehnoloogiaturgu lubades siseturule ettevõtteid peaasjalikult Hiinast ja Ameerika Ühendriikidest. Seetõttu kardab Saksamaa USA Räniorust ja teistes innovatsioonikeskustes jõudu kogunud konkurente, kelle projektid pakuvad otsest konkurentsi liitvabariigi jaoks strateegilistes majandussektorites nagu näiteks autotööstus.