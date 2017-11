Aab viib lähinädalatel Liberty teema valitsuskabinetti

"Kõigi huvi on, et ta (Liberty mõis - toim.) leiaks kiiresti kasutust ja saaks kiiresti korda tehtud. Aga tuleb erinevate variantide vahel valida, mis oleks kõige otstarbekam ja kõige kiirem. Kui kultuuriminister ütleb, et tal on raha nende soovide täitmiseks, mis vabaõhumuuseumil on selle hoonega, siis ei ole minul midagi selle vastu," ütles Aab ERR-ile.

Aab rääkis, et on ettevalmistanud nimekirja avalikku huvi pakkuvatest objektidest, mille saatus ei ole selge ja üks sinna nimekirja kuuluv objekt on ka Liberty mõis. Aga ka näiteks Patarei vangla kompleks. Aabi sõnul loodab ta valistsukabinetis teema lauale panna lähinädalate jooksul.

"Otsus tuleks ära teha. Riigihalduse ministri vastutusala ongi riigi kinnisvara seisund ja ka mina tahan, et see kinnisvara, mis käes on, oleks kasutuses, oleks korda tehtud jne. Aga alati on need rahalised küsimused. Kui need on lahendatud, siis võib seda otsust teha ju nii või teisiti," arvas Aab.

Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liige Merike Lang ütles pühapäeval "Aktuaalsele kaamerale", et RKAS on Liberty territooriumi halvasti hooldanud ja lasknud sel võsastuda.

Aab seda nii dramaatiliselt ei näinud: "Mina käisin seal suve lõpus. RKAS-i ülesanne oli ala konserveerida kuniks otsustatakse, mis edasi tehakse. Konserveeritud ta on, ma ei tea, kas peab raadama seda kogu krunti, sest see on väga suur. Kui on otsus tehtud, siis hakatakse teda ka arendama."

RKAS-i turundusjuht Mariaana Sõnajalg ütles ERR-ile, et RKAS haldab Liberty territooriumi alates 2014. aastast, kuid enne seda seisis see aastakümneid kasutuseta.

"See on mõjutanud kinnistu tänast olukorda. Alates 2014. aastast, kui hoone RKAS-ile üle anti, oleme teostanud kinnistul hooldustöid, muuhulgas ka niitmist ja võsalõikust, et vältida olukorra halvenemist. Ootame kinnistu kasutuse edasiste plaanide osas riigi otsust," kommenteeris Sõnajalg.

ERR-i uudisteportaal avalikustas teisipäeval, et kultuuriminister Indrek Saar tegi rahandusministeeriumile ettepaneku arvata RKAS-i bilansist välja Liberty suvemõisa kinnistu ja hooned ning tagastada need Eesti Vabaõhumuuseumile, nagu viimane on seda ise soovinud.