21st Century Fox arutas Disneyga oma filmi- ja teleäri müümist

USA väljaanne Wall Street Journal ja telekanal CNBC edastasid, et viimaste nädalate jooksul toimunud kõnelused ei ole veel kuigi kaugele jõudnud. Samas lisati, et Fox kaalub müümist, et keskenduda enam uudistele.

Disney on aga huvitatud oma positsiooni tugevdamisest Hollywoodis ja televisioonis. Lähiajal plaanib Disney välja tulla ka oma voogedastusteenusega, et konkureerida Netflixi, Amazoni ja Huluga.

Üks läbirääkimistega seotud isik ütles väljaandele Financial Times, et kõnelused olid väga esialgsed ning on praeguseks lõppenud.

Foxi aktsia kasvas pärast uudist 8,9 protsenti 26,62 dollarini, samas kui Disney aktsia kasvas 2,04 protsenti ja lõpetas 100,65 dollari juures.