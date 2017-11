Riisalu: ühistupangast saab luua normaalse panga, Tallinna TV jääb

Tõenäoliselt juba reedest Tallinna abilinnapeana tööle asuv Aivar Riisalu ütles päev pärast IRL-ist lahkumist, et Tallinna ühistupangast võib asja saada ning Tallinna televisioonil on oma koht telemaastikul olemas.

IRL lubas enne valimisi ühistupanga ja TTV sulgeda. "Aktuaalne kaamera" tuletas seda Riisalule teisipäevasel pressikonverentsil meelde ja küsis seisukohta.

Riisalu vastas, et ühistupangast on kindlasti võimalik teha täiesti normaalne Eesti kapitalil põhinev pank.

Tallinna Televisiooni tehnilist varustatust ja meeskonda arvesse võttes ei paneks telekanalit kinni ka ükski teine erakond, kui valimistulemus Tallinnas olnuks teistsugune, leiab Riisalu.

"Seetõttu väidan, et kõige lihtsam on alati öelda, et paneme kinni, uputame ära! Aga tegelikult on kellegi loodust võimalik alati ehitada midagi mõistlikku," lausus Riisalu ja tunnustas telekanalit juba ette võetud sammude eest.

Riisalu usub, et TTV eksisteerib telemaastikul edasi. "Seda enam, et meil on Eestis piisavalt palju inimesi, kellelel kommertskanalite kättesaadavus täna ei ole alati tagatud."