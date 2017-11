Erivajadustega laste vanemad koguvad allkirju, kuna ei pea õigeks, et nende laste õpetamise üle hakkavad riigi asemel otsustama omavalitsused. Vanemad kardavad, et nende laste hariduse saamise võimalus hakkab sõltuma sellest, kui võimekasse omavalitsusse nad sündinud on.

Taas on käes aeg, mil suur osa eestlastest näeb päeva jooksul päikest hea õnne korral vaid aknast. Teisi kimbutab kaamos nii tugevalt, et sünkpimedus tekitab neis vähemalt nende enda väitel isegi depressiooni. Seos meeleoluhäirete ja valgusnappuse vahel ei pruugi olla aga sedavõrd selge, kui esmapilgul paistab.

Diana töötab ja õpib Tartus ning politseile on laekunud vihje, et teda on nähtud teisipäeva hommikul Tartus Karlova linnaosas liikumas.

"Paralleelselt otsingutega maastikul asuti kontrollima teadaolevaid aadresse, kuhu Diana võinuks Moostes, Tartus või mujal suunduda. Veel esmaspäeval õhtul püüdis lennusalk esialgselt otsingualalt leida soojuskaameraga inimest või mobiiltelefoni, kuid tulemuseta. Tänaseks on otsinguala oluliselt laiendatud ning metsatukkade läbikammimisega Laho küla lähistel on täna seotud umbes 80 otsijat," ütles politseimajor.

Otsinguid juhtiv politseimajor Arvo Turba ütles, et Diana käitumine ja koju jäetud kiri andsid põhjust arvata, et tema elu võib olla ohus.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel