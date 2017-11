Meeleavaldusel nõuti Rail Balticu dokumentide avalikustamist

Meeleavaldusel sõna võtnud Vabaerakonna esimees Artur Talvik ütles, et Rail Balticu asjaajamine ei ole toimunud avatult ning seda on avalikkuse eest püüdlikult varjatud.

"Näiteid on mitu: tasuvusanalüüsi arutelu Riias, mida ei soovitud avalikustada ning majandusministeeriumi eitav vastus Avalikult Rail Balticust dokumentide päringule. Me protestime salatsemise vastu ning korraldame meeleavalduse,“ lisas Talvik.

Kodanikuühendus Avalikult Rail Balticust küsis ministeeriumilt dokumente, mis võimaldavad avalikkusel tutvuda projekti hetkeolukorraga ning olla kursis selle edenemise protsessiga. Suurte investeeringutega seotud keeruliste infrastruktuursete projektide puhul on avalikkuse täiendav tähelepanu mõistetav, kuna sellised projektid mõjutavad oluliselt riigieelarvet, piirkondlikku arengut ning Eesti rahalisi kohustusi tulevikus. majandusministeerium edastas dokumendid kinnikaetud kujul, mis on vastuolus läbipaistva asjaajamise põhimõtetega ja tekitab tõsiseid küsimusi, teatas kodanikuühendus pressiteates.

Rail Balticu esindajate teatel pole süüdistused põhjendatud

Nii Rail Balticu Eesti ja Soome koordinaatori Aivar Jaeski kui ka majandusministeeriumi projektikoordinaatori Kristjan Kaunissaare sõnul on Rail Baltica projekti vastaste ja pooldajate vahelised probleemid tekkinud koostöötahte puudumise tõttu, teatasid Rail Balticu esindajad.

Jaeski sõnul jääb tänu erinevatele arusaamadele koostööst mulje nagu riik sooviks midagi teise eest varjata, kuigi paljudel juhtudel on tegu lihtsalt seaduste järgimise ning erineva arusaamaga asjaajamisest.

"Selle tulemusena naeruvääristatakse dokumente, töömeetodeid ning kõike muud, millel pole palju pistmist projekti tegeliku sisuga," ütles ta.

Kaunissaare ütles aga kommenteerides tänast Artur Talviku korraldatud meeleavaldust Rail Baltica dokumentide salastatuse vastu, et üritus proovib luua muljet nagu oleks tema eest varjatud kirjavahetust.

"Samal ajal on Artur Talvikul riigikogu liikmena täielik õigus isiklikult dokumentidega tutvuda ning minister on kutsunud teda ministeeriumisse nendega ka tutvuma," ütles Kaunissaare.

Kaunissaare sõnul on paljude riikide ja erinevate osapoolte koostöös olemas dokumente, mille puhul tuleb arvestada juriidiliste piirangutega, kuid vastavat õigust omavatel inimestel on seadusest tulenevate tööülesannete täitmiseks neile dokumentidele juurdepääs olemas.

Jaeski lisas, et näiteks Rail Balticu tasuvusuuringu aruanne on algusest peale olnud avalik dokument ning seda on aktiivselt ka avalikkusele tutvustatud erinevatel avalikel aruteludel, samuti on avalikustatud suur hulk uuringuga seotud lisadokumente.