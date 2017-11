Eesti avas Baltimaade esimese kosmose äriinkubaatori

Erivajadustega laste vanemad koguvad allkirju, kuna ei pea õigeks, et nende laste õpetamise üle hakkavad riigi asemel otsustama omavalitsused. Vanemad kardavad, et nende laste hariduse saamise võimalus hakkab sõltuma sellest, kui võimekasse omavalitsusse nad sündinud on.

Taas on käes aeg, mil suur osa eestlastest näeb päeva jooksul päikest hea õnne korral vaid aknast. Teisi kimbutab kaamos nii tugevalt, et sünkpimedus tekitab neis vähemalt nende enda väitel isegi depressiooni. Seos meeleoluhäirete ja valgusnappuse vahel ei pruugi olla aga sedavõrd selge, kui esmapilgul paistab.

Tema sõnul on eesmärk, et viie aasta jooksul jõuaksid 20 Eesti startupi rahvusvahelisele turule ning seetõttu kuulutatigi välja esimene püsivalt avatud taotlusvoor inkubatsiooni kandideerimiseks.

"Eesti on tuntud oma startupide ja digitaalse ühiskonna poolest, uus äriinkubaator ühendab kosmosetehnoloogiad olemasoleva digitaalse ühiskonnaga, tuues kasu mõlemale valdkonnale. Siit edasi on järgmiseks sammuks täna juba kasutusel olevate e-teenuste kombineerimine planeedi Maa vaatlusandmete ja satelliitnavigatsiooni teenustega. Äriinkubaatori abiga saavad insenerid ja teadlased luua uusi kosmosega seotud tooteid ja teenuseid," märkis ta.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo sõnul sai Eesti esimene satelliidiprojekt ESTCube-1 alguse ligi 10 aastat tagasi ning Eesti on sealt kiirelt edasi liikunud ning täna on ESA BIC Eesti avamine kosmoseteekonna järgmine verstapost.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel