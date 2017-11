Briti ajaleht Daily Express kirjutab allikatele ja USA senati luurekomitee kuulamistele viidates, et Venemaa on oma lääneriikide ühiskondi õõnestava tegevuse raames alustanud ka desinformatsioonikampaaniat, mille eesmärgiks on kutsuda Šotimaal esile järjekordne iseseisvusreferendum. Kusjuures tähelepanek selle kohta tehti juhustlikult USA valimistesse sekkumist puudutava uurimise käigus.

Neljapäeval ütles vabariiklasest senaator Angus King senatis toimunud kuulamisel, et Venemaa tegutseb aktiivselt selle nimel, et kutsuda Šotimaal esile teine iseseisvusreferendum, vahendas Daily Express.

"Nad on Šotimaal poe lahti teinud ning räägivad iseseisvusreferendumist Suurbritanniast," nentis King.

Kuigi Venemaa mõjutustegevuse ulatus Šotimaal pole veel selge, on see käsitletav jätkuna sellele tegevusele, mida Moskva mahitusel viidi läbi 2014. aasta rahvahääletusele eelnenud kuudel.

Eksperdid on hoiatanud, et Moskva on otseselt või kaudselt kümnete tuhandete sotsiaalmeedia libakontode taga ja selle tegevuse eesmärgiks on õhutada lõhesid lääneriikides.

Ainuüksi viimase 12 kuu jooksul on sellist tegevust täheldatud näiteks nii USA-s, Prantsusmaal, Saksamaal kui ka hiljuti Kataloonias.

Šotimaad puudutav tähelepanek aga tuli välja juhuslikult, kui majanduslikku ülevaadet teostavad analüütikud uurisid Hispaanias sotsiaalmeedia mustreid.

Anonüümseks jääda soovinud ekspert, kelle tähelepanekud edastati ka USA uurijatele, tunnistas, et oli väga üllatunud, kui ta komistas tõenditele Venemaa mõjutustegevusest.

"See ole täielik juhus - me ei ole propaganda tuvastamise ettevõte, me oleme marketingi analüüsiv ettevõte," selgitas ta. "Me kasutame väga põhjalikku tehnoloogiat ja me olime Hispaanias analüüsimas hoopis teist teemat, vaatasime mustreid ja seoseid kontode vahel ning avastasime väga huvitavaid kohtosid, mis tekitasid seoseid Kataloonia iseseisvuse ja teise Šoti referendumi vahel."

"Need on kontod, mis käituvad väga manipulatiivselt ja me teame, et need on Venemaa taustaga. Kõiki kavatsusi ja eesmärke arvesse võttes on tegu Vene sõduritega lahinguväljal," nentis analüütik.

"Küsimus ei ole ainult vasak- või parempoolsuses. Me oleme näiteks märganud kontosid, mis näitavad, kuidas Saksamaa vasakpoolsed ja parempoolsed väljendavad korraga ebatavalist muret seoses eraldi seisvate küsimustega Itaalias," lisas ta. "USA-s on nad korraga toetanud liikumist Black Lives Matter ja Donald Trumpi."

Kuigi Venemaa mõjutustegevuse puhul on räägitud Peterburis asuvast trollivabrikust ja organisatsioonist Internet Research Agency, on ekspertide sõnul tegu palju ulatuslikuma probleemiga.

"Facebook, Twitter ja Google on märkimisväärselt alahinnanud Vene desinformatsiooni ulatust sotsiaalmeedias," rõhutas endine USA asekaitseminister Michael Carpenter, kelle sõnul on Venemaa tekitanud kümneid tuhandeid "trolle" ka teistesse keskkondadesse ning sisuliselt ollakse valmis maksma igale teismelisele, et see sobivat materjali postitaks või edasi postitaks.

"Ettearvatavalt õhutavad nad lahkulöömise retoorikat, nad toetavad Baski territooriumi lahkumist Prantsusmaast, Kataloonia eraldumist Hispaaniast, nad toetavad Lega Norde parteid Itaalias ning Šotimaa iseseisvumist. Ma olen näinud säutse, kus Šotimaad võrreldakse Venemaa poolt okupeeritud Donbassi territooriumiga," lisas ta.

Alexander Vershbow, endine USA suursaadik venemaal ja endine NATO asepeasekretär, märkis, et president Vladimir Putini kampaania on tingitud ebakindlusest kodumaal.

"Tal on vaja vähendada Lääne ideaalide ligitõmbavust, sest ta näeb selles magnetit noorema põlvkonna jaoks. See (Putini tegevus - Toim.) on tõsine probleem. See on otsene oht demokraatliku ühiskonna tugisamba jaoks," selgitas ta.

"Venemaa näeb lõhestumisi ja raputab haavadele soola. Riigi puhul, mis käsitleb end suurjõuna, on ÜRO julgeolekunõukogu alaliseks liikmeks ning kandis väidetavalt teises maailmasõjas fašismi alistamisel kõige suuremat raskust, on neonatside ideede promomine põlastusväärne," lausus Vershbow.

Kuigi tehnoloogiahiiud peaksid ohuga võitlemiseks rohkem tegema, on Vershbow arvates laiemaks võtmeküsimuseks lääneriikide kodanike haridus. "Juba noores eas tuleb õpetada, et sotsiaalmeedias levivate uudiste suhtes tuleb olla nutikam ja skeptilisem."

"Traditsioonilised ajalehed ning ka osa uuematest veebiväljaannetest hoolivad oma mainest ning tegutsevad ajakirjanduse head tava silmas pidades. Noortele lugejatele tuleb õpetada selle tähtsust ja näidata, et pole mõtet vaadata ainult seda, mis on kõige paremaks meelelahutuseks," rääkis endine NATO asepeasekretär.

See, et Venemaa võttis sihikule Šotimaa teema juba paar aastat enne suurt tähelepanu pälvinud sekkumist USA valimistesse, jõudis põhjalikumalt avalikkuse ette käesoleva aasta alguses.

Meetoditeks olid nii libauudiste levitamine kui ka Venemaa mere- ja õhuväe aktiviseerumine piirkonnas, mis võimaldas Šoti Rahvusparteil kritiseerida Suurbritannia kaitsepoliitikat.