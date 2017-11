"Kui politoloogid vaidlevad, kas Keskerakond on muutunud ja mõni kommentaator kiidab takka, et küll ikka on - minu arvates tuhkagi pole. Kohalikud valimised ja see kõik, mis pärast toimus, näitas, et nad kramplikult püüavad luua mingit uut imidžit endast," rääkis Ammas ERR.ee veebisaates "Otse uudistemajast".

Keskerakond ei ole Ammase hinnangul kuidagi väljendanud tahtmist korruptiivset käsi-peseb-kätt-poliitikale rajatud linnajuhtimist muuta.

"Keskerakonnas on domineerimas uus staar Mihhail Kõlvart - kui asjad nii edasi lähevad, siis tulevane Eesti peaminister," ennustas Ammas.

Ammas nõustus, et Kõlvarti senised esinemised on jätnud temast viisaka ja hea mulje, kuid pidas seda ohtlikuks.

"Võib-olla Yana Toomi stiilis kätsatamine, käratsemine, täna ühe ütlemine ja homme selle ümberlükkamine on Eesti tulevikule vähem ohtlik, kui vaikne, järjekindel, naeratades ja malbes vormis tegutsemine," märkis Ammas.

"Tunnistan, et olen mures selle üle, et Kõlvart rahulikult Stolitsa punaarmeed ja nõukogude okupatsiooni kiitvate artiklite toel Lasnamäel selle hiigelkoguse hääli sai," lisas Ammas.

Saates peatuti ka mitmel teisel teemal. Näiteks avaldas Ammas pettumust Vaba Tallinna Kodaniku valimistulemuses pealinnas.

Riigikogu valimisteks prognoosis Ammas, et Vabaerakonna nimekirjast pool moodustavad parteitud.

Riigieelarve käigus saab Vabaerakond ilmselt katuserahana 300 000 eurot. Selle plaanib erakond anda fondile või struktuurile, kes tegeleb kodanikuühiskonnale raha eraldamisega.

Seda kõike saab vaadata-kuulata uudisele lisatud täismahust videost.