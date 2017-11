Kallase poolt andsid hääle 12 volkogu liiget, vastaskandidaat Ants Ermi valimisliidust Kogukondade Viimsi toetas kuus liiget, neli sedelit olid kehtetud.

Oma pöördumises teatas Kallas, et tema unistus on teha nii palju otsuseid kui võimalik konsensuslikult. "See ei ole kerge, seda saab vääriti kasutada, aga oleme Eestis siiski varem teinud konsensuslikke otsuseid. Miks mitte ka Viimsis üritada."

Kallas lisas, et teiseks on tema unistus on saada otsustamisele Viimsis võimalikult laiapõhjaline toetus ja teeb selleks teen volikogule ettepaneku moodustada vallas koostöökogu, kuhu kuuluksid inimesed vastavalt nende positsioonile ja rollile valla elus - külavanemad, koolijuhid, nimekad ettevõtjad, kultuuritegelased, sportlased jt.

"See kogu ei asenda volikogu, kellel on seaduslik mandaat otsuste langetamiseks. See kogu võib suurendada otsustamise omanikutunnet vallas," märkis Kallas.

Veel nentis Kallas oma sõnavõtus, et Viimsi arhitektuuriline miljöö on kehv ja seda risustavad räämas nõukogude aegsed hooned. "Viimsis on puudu arhitektuuriliselt silmapaistev keskus, puudu on multifunktsionaalne kultuuri- ja konverentsikeskus, pole kunstigaleriid. Vähe on laste mänguväljakuid. Peame katsuma seda miljööd parandada," rääkis Kallas.

Nädal tagasi alustas volikogu esimehena tööd Taavi Kotka (RE) ja aseesimehena Ain Pinnonen (SDE).

Viimsis moodustasid koalitsiooni Reformierakond (9 kohta volikogus), sotsiaaldemokraatlik erakond (2) ja Valimisliit Rannarahvas (1).