Page tunnistas protokolli kohaselt, et kohtus eelmise aasta juulis Moskvat külastades Vene presidendi administratsiooni liikmetega ning riikliku naftahiiu Rosneft investorsuhete juhiga, vahendas Business Insider.

Samuti õnnitles Page Trumpi meeskonna välispoliitikatiimi 14. juulil suurepärase töö eest Ukraina parandusega - ta viitas kampaania otsusele sekkuda, et vabariiklaste Ukraina-platvormi paranduse sõnastust leebemaks muuta ehk loobuda seal otsesõnu soovist Ukrainale nn surmavat relvastust tarnida.

Kui esialgse parandusettepaneku järgi soovisid vabariiklased ukrainlasi Venemaa agressiooni vastu võitlemiseks relvadega varustada, siis lõpuks sõnastati see nii, et Ukrainale pakutakse asjakohast abi. Steele'i dokumendis väidetakse, et Trumpi meeskond nõustus Ukraina teemat kõrvale lükkama ja sai vastutasuks rivaali Hillary Clintonit mustavat infot.

Page rääkis, et Trumpi kampaanianõunik Sam Clovis oli tal palunud enne kampaaniaga liitumist allkirjastada konfidentsiaalsuslepe ning et ta arutas oma juulikuist Moskva reisi Clovisega nii enne minekut kui pärast naasmist.

Clovis on põhjaliku uurimise all seoses oma kirjavahetusega teise Trumpi algse välispoliitikanõuniku, George Papadopoulosega, kes tunnistas hiljuti end süüdi föderaalagentidele valetamises oma suhete kohta Venemaaga seotud välismaalastega.

Endine Briti luuraja Christopher Steele väitis oma toimikus, et Vene presidendi administratsioonile lähedal seisva ametniku tunnistuse kohaselt kohtus Page Moskvas käigu ajal ka presidendi administratsiooni sisepoliitika osakonna kõrge ametniku Divjekiniga, kes talle rääkis, et Kremlil on Clintoni kohta kompromiteerivat infot, mida nad soovivad Trumpi kampaaniameeskonnale edastada.

Page eitas kongressile tunnistusi andes Divjekiniga kohtumist ja ütles, et varasem viide kohtumisele Vene presidendi administratsiooni esindajatega tähendas ainult alla kümne sekundi kestnud vestlust asepeaminister Arkadi Dvorkovitšiga ning kätlemist veel paari möödunud inimesega.

Page'ilt uuriti kongressis ka seda, kas ta kohtus enne Moskva reisi Rosnefti investorsuhete juhi Andrei Baranoviga. Page vastas, et võis temaga rääkida.

Jaanuaris andis luurekogukond nii tulevasele president Donald Trumpile, toonasele presidendile Barack Obamale kui ka toonasele asepresidendile Joe Bideni selgitusi Steele'i toimikutes esitatud väidete kohta, millest paljusid ei ole suudetud sõltumatult tõendada, kuid mida uurivad FBI ja kongressi luurekomiteed.

Steele'i toimiku väitel pakkus Rosnefti juht Igor Setšin Page'ile 19-protsendilist osalust ettevõttes vastutasuks Vene-sanktsioonide tühistamise eest.

Kui Page'ilt selle kohta päriti, vastas ta, et Baranov võis põgusalt mainida Rosnefti olulise osa potentsiaalset müüki. Samas ei väljendanud Page enda sõnul otsest toetust ideele, et USA võiks Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid tühistada.