Jutuajamist on portaalile Axios kirjeldanud kaks ruumis viibinud allikat. Ka Valge Maja pole kohtumise ülevaates sisalduvaid tsitaate ning selle sisu eitanud.

Hõimujuhid olid tulnud presidendi juurde, et kurta, kuidas neil ei õnnestu hõimudele kuuluval maal asuvaid maavarasid kasutada ja nende pealt teenida. Nad olid oma probleemide selgitamiseks valmistanud ette ka Poweroint-esitluse, kuid riigipea eelistas kohe teema üle arutama asuda.

"Nüüd olen mina ametis. Valitsus on teine. [Barack] Obama on läinud ja meie teeme siin asju teisiti," ütles Trump pärast hõimupealike esialgse jutu ära kuulamist.

Ruumis tekkis vaikus ning hõimupealikud vaatasid teineteisele otsa. Üks neist asus seejärel uuesti selgitama USA valitsuse poolt kehtestatud piiranguid, mis puudutavad maavarade kasutamist, sealhulgas nafta puurimist.

"Pealik, pealik," jätkas Trump. "Mida nad saaksid teha? Kui te saate selle maa seest välja, kas nad siis sunnivad teid selle maa sisse tagasi panema? Ma mõtlen, et kui see on maa seest väljas, siis ei saa see sinna tagasi minna. Te peate lihtsalt selle asja ära tegema. Ma ütlen teile, pealik, te peate selle asja lihtsalt ära tegema."

Hõimupealik vaatas seejärel otsa ühele ruumis viibinud Valge Maja ametnikule ning küsis: "Kas me saame seda tõesti teha?"

Ametnik üritas seepeale selgitada, et administratsioon teeb edusamme, et erinevaid maavarade kasutamist piiravaid reegleid ja keskkonnanõudeid kaotada.

Trump seepeale aga katkestas ametniku jutu ja jätkas: "Kutid, mulle tundub, et te ei kuula mind praegu. Me peame selle asja lihtsalt ära tegema. Mulle tundub, et meil ei ole teist valikut, teised riigid lihtsalt teevad seda. Hiina ei küsi kogu sellise värgi pärast küsimusi. Nad lihtsalt teevad seda. Ja kutid, me peame selle lihtsalt ära tegema."

Teine ruumis viibinud allikas aga oli kategooriliselt vastu tõlgendusele, et Trump kutsus hõimujuhte üles naftapuurimist alustama ja seeläbi ka föderaalseadusi rikkuma. Allika sõnul oli tegu liigset tähelepanu mitte vajava "Trumpi kõnemaneeriga" ("Trump speak") ning et soovitusega "Just do it" pidas president lihtsalt silmas seda, et Obama ajastu tülikatest reeglitest tuleb lahti saada.

Allikas lisas, et jutuajamise taustaks oli ka see, et Trumpi oli sellel ajal just briifitud ka laiemalt piirangutest, mis takistavad tal ellu viia prioriteetseid eesmärke energiatootmise ja infrastruktuuri arendamise valdkonnas.

Axios aga leiab, et tegu on järjekordse näitega sellest, kuidas president Trump paistab pidavat enda isiklikku poliitilist soovi kehtivatest USA seadustest ja regulatsioonidest kõrgemaks ning kuidas see trend on ametiaja jooksul suurenemas.

Valge Maja ametlikku ülevaadet 28. juunil toimunud kohtumisest saab lugeda SIIN. Videot ajakirjanike silme all toimunud kohtumise osast saab vaadata SIIN.