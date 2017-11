Multiettevõtja Riisalu firmadest osa edukad, osa võlgades

Peagi Tallinna ettevõtlusvaldkonna abilinnapeaks saav Aivar Riisalu on novembri alguse seisuga juhatuse liige 16 ettevõttes, mille tegevusalad ulatuvad toitlustusest kinnisvara üürimiseni. Osa neist firmadest töötab edukalt, osa aga on maksuvõlgades.

Vanemad ettevõtted on asutatud enne sajandivahetust, värskeim selle aasta suvel. Riisalu ei ole möödunud aastal ühestki firmast omanikuna tulu saanud.

Toitlustus

Krediidiinfo andmeid analüüsides paistab, et viimasel ajal on Riisalu investeerimas enam toitlustusettevõtetesse. Läinud suve hakul asutas Riisalu ettevõtte JAHH Invest OÜ, mis on märkinud põhitegevuseks restoranide jm toitlustuskohtade töö korraldamise. Oktoobri teisest poolest on ettevõttel tütarfirma osaühing RR Toitlustus, mis on samuti värske firma – asutatud veebruaris 2017.

Riisalu ettevõtete omavaheline suhe paistab esialgu keerulise võrguna. Näiteks RR Toitlustuse asutas veebruaris hoopis Riisalu üks vanematest ettevõtetest Callarex Grupp OÜ, mille omanik on omakorda AS Hansabalt. RR Toitlustust juhib Riisalu kõrval juhatuses ka Mati Luht, kes on seotud ka Riisalu muude ettevõtetega JAHH Catering OÜ, Callarex Grupp ja pandimajadega tegelev LMM Investment.

JAHH Catering OÜ tegeleb toitlustuse ja restoranidega, näiteks restoran Massimo juhtimisega, juhatuses juba tuttavad Riisalu ja Luht. "Ettevõtte eesmärk on pakkuda klientidele tervislikku toitlustust ning hoolivat, kiiret ja sõbralikku teenindust," seisab firma majandusaasta aruandes. Restoran Massimo on selle aasta kevadest suletud, viimati teavitati kliente "ümberstruktureerimisest".

JAHH Cateringi omanik on Riisalu suurettevõte AS Hansabalt, mis ostis Cateringi selle aasta alguses. JAHH Cateringil ei ole läinud just hiilgavalt: umbes 400 000-eurose müügitulu juures 2014. ja 2015. aastal on kasum olnud tuhande euro ümber. 2016. aastal aga suudeti kasumit pea 20 korda ehk 19 445 euroni kasvatada. JAHH Catering annab tööd 12 inimesele.

2016. aastal maksis JAHH Catering palka 12 töötajale üle 82 800 euro. See teeb ühe töötaja kohta aastas 6900 eurot ning kuus ühe töötaja kohta 575 eurot.

ERRi uudisteportaarile antud intervjuus selgitas Riisalu, et mitmed maksuvõlad on seotud toitlustusettevõtetele mõjuvast sesoonsusest.

"Reeglina võlad tekivad suviti, kus kõik on puhkusel. Aga ega kulud ei kao. Aasta lõpuks silutakse [võlad] ära, sest aasta lõpp on hästi atraktiivne. Veebruaris on alati hästi raske ja siis saadakse jälle mäele. Ja siis on raske jälle suvel. See ongi selline tsükliline iseloom. Kui see on kuritegu, siis ma ei tea, mis saab. Kahjuks on see tänases Eestis normaalmajanduse osa," rääkis ta.

Kinnisvara

2000. aastal asutatud AS Hansabalt koondab enda alla väga eriilmelisi ettevõtteid. Näiteks juba mainitud 12 aasta vanune Callarex Grupp, mis toitlustuse kõrval tegutseb ka kaubaveo ja kinnisvaraga üürile andmisega. Viimasel poolteisel aastal on Callarex Grupil maksuvõlg, mis 2016. aasta juuli tuhande euro juurest on kasvanud praeguseks enam kui 40 000 euroni.

2016. aasta majandusaruanne on esitamata. 2015. aasta lõpetas Callarex 28 000 eurose kahjumiga. Samas on 2014. aastast ettevõttel enam kui 600 000 euro suurune müügitulu. Omakapital on aga miinusmärgiga: -33 000 eurot, mis viitab sellele, et makseraskused on sügavad.

Ettevõte annab sügise seisuga tööd 12 inimesele. 2015. aasta aruande järgi ettevõttes 33 töötajat.

Riisalu ettevõtete puu. Liikudes kursoriga ettevõtete nimedel näeb selle põhitegevusala ning viimaseid finantsnäitajaid.

Allikas: Krediidiinfo

Vaid kinnisvaraga tegelevad firmad on Gamma Agentuur OÜ ning OÜ Viis Invest. Gamma Agentuur on Riisalu vanim seni tegutsev ettevõte – see on asutatud 1998. aastal. Gammal läheb kenasti, ettevõttel oli küll oktoobris paarituhande euro suurune maksuvõlg, kuid möödunud aasta lõpetati enam kui 40 000 eurose kasumiga, müügitulu on viimasel kolmel aastal stabiilselt üle 170 000 euro. Kui 2014. aastal töötas ettevõttes kolm inimest, siis 2015. ja 2016. aastal ei ole ettevõttes ühtki töötajat.

Gamma Investi kohta, mis siis ole veel aktsiaselts, kirjutas Äripäev 1999. aastal, et firma saab mitme miljoni kroonini ulatuva kahju, sest jättis kindlustamata Ameerika bändi Garbage kontserdi. Garbage Eestisse ei tulnud, kontsert jäi ära ja Gamma Investi investeering käi katteta.

Sootuks kehvemat tulemust näitab Viis Invest, mis on 2016. aasta seisuga juba kolmandat aastat kahjumis. Aasta tagasi kirjutati aruandesse 302 166-eurone kahjum. Hansabalt AS on Viis Investis osanik olnud mitmel puhul, 2016. aasta novembri lõpust saja protsendi ulatuses.

Passiivsed ettevõtted

Neckmann Grupp, mis 2003. aastal ostis paarikümne miljoni krooni eest ära Saku Suurhalli, on 2016. aastast tegevuse peatanud. Selles ettevõttes on Riisalu osalus läbi Hansabalti 50 protsenti.

1998. aastast kuulub Riisalu Gamma Agentuuri kõrval ka ettevõtte Aestii Supply OÜ juhatusse. 1997. aastal Belize'i ja Briti Neitsisaartel registreeritud firmade asutatud ettevõte kandis toona nime Mustamäe Autokeskuse AS ning muudeti alles 2010. aastal osaühinguks. 1996. aastal kirjutas Äripäev, et Mustamäe Autokeskus asub haldama tähtajatu lepingu alusel Kadaka autoturgu.

2011. aasta lõpust kuulub Aestii Supply täielikult Hansabaltile, sajaprotsendiline kasusaaja on Aivar Riisalu ja nüüdsest on ettevõte end puidu ja esmatöödeldud puidu müügile ümber orienteerinud.