Valgas avati teemapargis demineerimistuba

Eestis maapõues on veel hinnanguliselt pool miljonit Teise või ka Esimese maailmasõja aegset lõhkekeha. Kuidas neid kahjutuks tehakse ja milline on olnud 25-aastaseks saanud demineerimiskeskuse areng, näeb Valga militaarteemapargis avatud demineerimistoas. Sealsamas on ka vangla kambrit tutvustav ruum.

Lisaks lahingumoona kahjutuks tegemise varustusele näeb demineerimistoas ka pommiülikonnas demineerijat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lahingumoona demineerija juures on miiniotsija, seljas on tal killuvest ja peas kiiver. Ja teine demineerija on pommiülikonnas, käes on tal manipulaator. Sinna juurde veel ka veekahur, millega on võimalik teha distantsilt kahjutuks kahtlasi esemeid," selgitas päästeameti demineerimiskeskuse ekspert Kalvar Tammine.

Teematuba avati demineerijate moodi.

"Arvestades, kui palju siia aastate jooksul on mürsukesti veetud, on ülim aeg, et ka demineerimiskeskus hakkab siin kohapeal osaliselt paiknema," rääkis siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort.

Militaarteemapargi vanglatuppa juhatav uks on aga Tartu vanglas palju aastaid kasutusel olnud, kambri sisustus samuti. Samas istub kinnipeetav ja kohal on vanglatöötaja.

"Tahame külastajaile meelde tuletada, et oleme ilmselgelt sisejulgeoleku osa. Küll, jah, näitame siin kinnipeetute elu, aga ka töötajate poolt," ütles Tartu vangla direktor Raini Jõks.

Riigikaitse ja sisejulgeoleku teematoad katavad Valgas nüüd kõiki valdkondi, kuid päris valmis ei saa need kunagi, sest ekspositsioon uueneb ja muutub koos ajaga.