President juba teab mõnda head kandidaati riigikontrolöri kohale

Kuigi Alar Karise ametiaeg riigikontrolörina lõpeb alles tuleva aasta aprillis, vihjas president Kersti Kaljulaid, et tal on juba olemas võimalikud kandidaadid, kes võiksid sellele ametikohale sobida.

Kaljulaid kirjutas sotsiaalmeedias, et kohtus täna senise riigikontrolöri Alar Karisega, kes siirdub pärast ametiaja lõppu Eesti Rahva Muuseumi direktoriks. Kaljulaid teatas, et kavatseb vahepealset aega kasutada selleks, et leida uus riigikontrolöri kandidaat.

"Loomulikult suhtlen selles osas ka erakondade ja parlamendiga, kes riigikontrolöri ametisse nimetab," kirjutas president.

Kui seadusesse on pandud kirja konkreetsed nõuded, millele riigikontrolör peab vastama, lisas Kaljulaid ka need märksõnad, mis on tema jaoks seaduses kirjapandu kõrval samuti olulised.

"Minu jaoks on vähemalt sama oluline, et järgmine riigikontrolör kasutaks tema kätesse usaldatavat institutsiooni ja põhiseaduslikku jõudu julgelt selleks, et küsida neid küsimusi, mis aitaks meie riigil enesekindlalt vastu vaadata järgmisele kümnele aastale," kirjutas president.

Ta lisas, et riigikontrolör peab 2018. aastal olema kaasaegse riigi toimimise visionäär, kelle mõtted ei jää vaid riigikontrolli aastaaruandesse, vaid suudavad ühiskonda kõnetada ja panna kaasa mõtlema palju laiemalt.

"Mõnda sellist inimest ma isegi tean," lõpetas president oma postituse paljutähenduslikult.