Nafta hind liigub ülespoole

Nafta maailmaturu hind on alates juuni keskpaigast järjekindlalt ülespoole liikunud ning prognoosid viitavad, et aasta lõpuks jõuab barreli hind 67 dollarini. See tõstab nii mootorikütuste hinda kui ka üldist hinnataset.

Kuigi Eesti kütusemüüjad müüsid teisipäeval taas bensiini hulgihinna eest, oli selle hind kõrgem hiljutisest tavahinnast. Suuremad hinnamuudatused on ees, sest maailmaturu hind on paari nädalaga tõusnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me võrdleme eelmise aastaga, siis hinnatase on läinud pisut ülepoole ja siin on olnud ka mitu mõjurit. Aktsiisimäärade tõus on selle kaasa aidanud ja ka maailmaturu hinna kõikumine on seda mõjutanud. Meie kütusemüüjana loodame muidugi seda, et maailmaturuhind ei tõuse rohkem edasi, sest me näeme selgelt, et mida kõrgem on hind, seda vähem kliendid tangivad," rääkis Circle K Eesti mootorikütuste kategooriajuht Ivo Popp.

"Raske on prognoosida kui palju hind võib tõusta. See, mida me näeme, on nii bensiini kui ka diislikütuse puhul platsnoteering, mille alusel meie ostame. See on selle aasta kõige kõrgemal tasemel. Ja nii palju kui lugeda analüütikute jutte, siis paistab, et see ei lange," selgitas Neste Eesti jaemüügijuht Kristi Pari.

Möödunud aasta alguseks oli nafta hind kukkunud alla 30 dollari, kuid nüüd on taas kerkimas, olles tänase seisuga 64 dollari tasemel.

Eesti Panga ökonomisti Rasmus Kattai sõnul tuleks maailmaturuhindade kõrval meeles pidada, et Eesti bensiini hinda mõjutavad pooles ulatuses maksud.

Kuu lõpus otsustavad naftat tootvad OPEC-i riigid, milliseks kujunevad lähiaja toomismahud, mis jällegi mõjutab tulevast naftahinda.

"Üldiselt erinevad analüütikud on seda meelt, et kuu lõpus tehtav otsus pikendab kokkulepitud nafta tootmismahu piirangut, mis tähendab praeguses kontekstis, kus maailmas nõudlus nafta järele on suurenemas, ülepakkumine vähenemas, et see peaks tõstma naftahinda kõrgemale," rääkis Kattai.

"Seetõttu võime ka Eestis oodata tõenäoliselt, et nafta hind hakkab meie bensiini hinda tanklates tõstma," lisas ta.

Kattai pakkus, et sellegipoolest ei tule nafta hinnatõus järsk ega ületa aasta lõpus 65 kuni 67 dollarit.

Eesti Energia on lubanud kavandada suuri investeeringuid

Eesti Energia on varasemalt kinnitanud, et kui nafta hind jõuab 60 kuni 65 dollarini, tasub hakata kavandama uusi suuremaid investeeringuid, muu hulgas uue Enefit280 õlitehase ehitamist.

Enefit Energiatootmise juht Tõnu Aas kinnitas teisipäeval, et uue tehase ehitamiseks peaks hind püsima sobival tasemel pikka aega ning praegu veel ei ole kindel, et nii läheb.

"Tõesti, prognoosid peaksid olema stabiilsed, sest protsess ise kestab ju mitu aastat, ehitamine ja hiljem tema kasutamine on ka pikaaegne, nii et me peame nägema valgust tunneli lõpus, et tõesti on mõistlik teha investeeringuid," rääkis Aas.