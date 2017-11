Uus piimatööstus ehitatakse Paidesse

Ühistulise piimatööstuse eestvedaja Jaanus Murakas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et maaküsimused on lõpuks lahenenud ja kõrgtehnoloogiline, ennekõike aga ekspordile suunatud piimatööstus kerkib just Paidesse.

Tõsi, ka Paides oli raskusi vajalike maatükkide kokkuostmisel. Ühe garaažiühistuga kaubale ei saadudki.

"See oli tõesti, mille taga me ootasime otsustega. Nüüd me leidsime lahenduse, kuidas ilma garaažikooperatiive kaasamata see projekt ikkagi Paides ellu viia. Täna me räägime detailplaneeringust 12 hektarile. Muud kommunikatsioonid, nii puhastusseadmete võimekus Paides kui ka koostootmisjaama lähedus sellele kinnistule, osutusid kaalukeeleks valiku tegemisel," selgitas Murakas.

Uue tehase piima ümbertöötlemise võimsus on tuhat tonni ööpäevas. Projekti hinnanguline maksumus on 90 miljonit eurot.

Tehase ala detailplaneeringu eskiisiga saab juba tutvuda Paide linnavalitsuses. Avalik arutelu on 14. novembril.

"Ettepanekuid saab teha seni, kuni on detailplaneering vastu võetud, kinnitatud ja kehtestatud. Orienteeruvalt märtsi keskel peaks olema kõik ühelpool," kinnitas Paide abilinnapea Siret Pihelgas.

38 aastat tagasi ehitatud Paide piimatööstuse akendes ulub tuul ja see on pankrotivarana müügis. Vana renoveerimist peab arendaja liiga kalliks, samuti on krunt uue tehakse jaoks liiga väike.