Erivajadustega laste vanemad koguvad allkirju, kuna ei pea õigeks, et nende laste õpetamise üle hakkavad riigi asemel otsustama omavalitsused. Vanemad kardavad, et nende laste hariduse saamise võimalus hakkab sõltuma sellest, kui võimekasse omavalitsusse nad sündinud on.

Taas on käes aeg, mil suur osa eestlastest näeb päeva jooksul päikest hea õnne korral vaid aknast. Teisi kimbutab kaamos nii tugevalt, et sünkpimedus tekitab neis vähemalt nende enda väitel isegi depressiooni. Seos meeleoluhäirete ja valgusnappuse vahel ei pruugi olla aga sedavõrd selge, kui esmapilgul paistab.

"Kindlasti on neid, kellel esimesel võimalusel uuendamine ei õnnestu, kuid soovitan mõne aja pärast uuesti proovida. Täna on sertifikaatide uuendamine võtnud aega keskmiselt viis minutit," lisas ta.

"Kauguuendamise rakendus on töötanud alates eelmisest neljapäevast suuremate tõrgeteta ning iga päev on õnnestunud uuendamiste arv aina kasvanud. Koormused on seni olnud väiksemad hilisõhtul ja varahommikul ehk kella 23 õhtul kuni kella kuueni hommikul," rääkis Riigi Infosüsteemi Ameti infrastruktuuri osakonna juhataja Tarmo Hanga.

Kauguuendamise kaudu on edukaid uuendusi olnud teisipäeva seisuga 118 000, PPA teenindustes on uute sertifikaatidega ID-kaardi saanud 32 000 inimest.

