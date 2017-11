Ilm läheb jälle sajuseks

Teisipäev tõi meile selge taevalaotuse. Kuigi kolmapäev on pilvi rohkem, siis sellest hoolimata on oodata sajuta päeva. Aga nädala teine pool tuleb pigem vesise ilmaga.

Kolmapäeval mõjutab meie ilma jätkuvalt kõrgrõhkkond, mille kese jääb Venemaa lääneosas väheliikuvaks. Ilm Läänemere ümbruses püsib sajuta, kuid öö- ja hommikupoolikul piirab mitmelgi pool nähtavust udu.

Päeval paistab paljudes kohtades ka päikest. Neljapäeva öösel on Baltimaad veel Venemaa kõrgrõhkkonna lääneservas, kuid Norra merel tugevneb uus madalrõhkkond ning selle lohk koos sajuga liigub Skandinaaviasse. Ilm läheb meil tuuliseks, kohati tuleb ka vähest vihma. Tihedam sajuala jõuab siia poole Läänemerd reedeks.

Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub edela-ja lõunatuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -2 ja +5 kraadi vahel. Ka hommik tuleb meil kuiv, aga kohati on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 2-10 m/s. Termomeetrinäidud on -2 kuni +6 kraadini.

Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on oodata 4 kuni 7 kraadi.

Neljapäeval tuleb aga tuuline - rannikualadel ulatuvad lõunatuule puhangud kuni 20 meetrini/sekundis ja mõnel pool sajab ka vihma. Õhusooja tuleb 5 kraadi ringis.

Ka reede öösel sajab vihma, kuid hommikul lääne poolt alates jäävad sajuhood harvemaks. Õhutemperatuur jääb +5 ja +8 kraadi vahele. LAUPÄEVAL sajab mitmel pool hoovihma, õhtul võib sekka tulla ka lörtsi. Termomeetrinäidud jäävad +3 ja +6 kraadi vahele.

Pühapäeval sajab samuti kohati vihma ja lörtsi. Sooja tuleb aga 4 kraadi ümber. Vaid ööl vastu neljapäeva võib sisemaal kergelt külma tulla, teistel öödel jääb õhutemperatuur plusspoolele. Tuul on neil päevil saartel ja rannikul puhanguline.