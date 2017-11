Ränioru podisev innovatsioonikatel kubiseb suures osas jäljendajatest ja kopeerijatest, kelle ainsaks eesmärgiks näib olevat järjekordse Facebooki kallal nikerdamine. Nii pole ehk ime, et mõned Ränioru geeniused on otsustanud vastureaktsioonina pöörata tähelepanu märksa argisematele probleemidele, näiteks ideaalse leivaretsepti leidmisele, märgib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

USA meedia on valimistulemusi tõlgendanud ka kui märki president Trumpi populaarsuse vähenemisest, sest eelmistel käesoleval aastal toimunud osariigi tasandi valimistel pole demokraatidel õnnestunud Trumpi-vastase kampaaniaga erilist edu saavutada. Murphy ja Northami võidud olid demokraatide esimesed osariiklikud valimisvõidud pärast Trumpi ametisse astumist ning annavad Demokraatlikule Parteile lootust järgmisel aastal toimuvateks kongressi vahevalimisteks.

New Jersey osariigis võitis demokraadist kandidaat Phil Murphy oma vastast Kim Guadagnot ülekaalukalt. New Jersey senine vabariiklasest kuberner Chris Christie ei kandideerinud enam, kuid ilmselt mõjutasid temaga seotud skandaalid ja väga madal reiting ka senise asekuberneri Guadagno võimalusi.

USA-s saatis riigitasandil opositsioonis olevat Demokraatlikku Parteid edu osariikide poliitikas, sest erakonna kandidaadid olid teisipäeval võidukad New Jersey ja Virginia osariigi kubernerivalimistel. Lisaks jäi vabariiklasest presidendi Donald Trumpi kodulinnas New Yorgis võim demokraadist linnapea Bill De Blasio kätte.

