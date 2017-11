Autorite ühing: toitlustusasutustel on litsentsileping kohutuslik

Teavitus on suunatud just pubide- baaride, kohvikute ning restoranide juhtidele, kuna see on ärisektor, kus muusikal on väga oluline roll. Samas kasutab ühingu hinnangul iga kümnes toitlustusasutus Eestis muusikat ebaseaduslikult – autori poolse loata või autoritasu maksmata.

Ühingu litsentseerimisosakonna juht Airi-Ulrike Lillevälja märkis, et baarides, pubides, kohvikutes ja restoranides muusika mängimine ükskõik milliselt helikandjalt taustaks või live-esitusena oma klientidele on autoriõiguse seaduse kohaselt avalik esitus ning nõuab litsentsilepingu sõlmimist.

Lillevälja sõnul saab EAÜ kaudu toitlustusäri juht, kes soovib kodu- või välismaist muusikat oma ruumides esitada, sõlmida litsentsilepingu, mis annab talle selleks õiguse.

Toitlustusettevõtte poolt vastava õiguse eest makstava litsentsitasu suurus sõltub sellest, kas muusikateoseid esitatakse elavas ettekandes või tehniliste vahendite abil, samuti sellest palju istekohti antud ettevõttes on ja kas seal ka tantsitakse. Kuni 50 kohaga pubi või baari litsentsitasu määr on ca 21 eurot kuus.