Tegemist on migrantidega, kes on üritanud jõuda üle mere paadiga Austraaliasse. Suur osa neist on ka rahvusvaheliselt põgenikena identifitseeritud, vahendasid ERR-i teleuudised ja BBC.

Austraalia ei võta vastu ühtegi sellist asüülitaotlejat ja need pannakse Manuse saarele seniks, kuni nende taotlusi menetletakse.

Paapua Uus-Guinea kohus otsustas eelmisel nädalal, et Austraalia selline käitumine on vastuolus kohaliku põhiseadusega ja laager suletakse.

Paljud sealsed asukad on ehitanud barrikaade ega julge keskusest uutesse keskustesse lahkuda kartes langeda saareelanike rünnakute alla.

Võimude sõnul vajab umbes 90 inimest arstiabi. Viimane toiduabi jõudis sinna 29. oktoobril. Laagri asukad toituvad vihmaveest ja natuke saadakse ka kohalikelt elanikelt.

"Nad lõpetasid kõik teenused Manusel. Meilt võeti põhivajadused - vesi ja toit ja elekter. See ei tähenda, et me alla anname. Me oleme olnud siin neli ja pool aastat ja pole korda saatnud ühtegi kuritegu. Me eeldasime, et kohtu otsus on negatiivne, aga me ei eelda armu Austraalia või Paapua Uus-Guinea valitsuselt. Me palume rahvusvahelist üldust päästa meid sellest katastroofist," rääkis Sudaanist pärit Abdul Aziz Adam.