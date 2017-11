Forbes: USA kaubandusminister pole miljardär

Forbes kirjutas aasta eest, et Ross on rikkamaid USA kodanikke, sest tema vara väärtus on 2,9 miljardit dollarit (2,5 miljardit eurot).

Leht asus hiljem uurima tuludeklaratsioone, mille Ross sel aastal esitas ministriks saamise menetluses. Dokumentide analüüsimise järel on Forbes seisukohal, et tema vara väärtus on alla 700 miljoni dollari (600 miljoni euro) ehk üle nelja korra väiksem.

Forbes avastas, et umbes 2 miljardit dollarit (1,7 miljardit eurot), mida Rossi sõnul hoiti peretrustides, polnud kunagi eksisteerinud. Ross ütleb, et ta ei pidanud ütlema riigile, kui palju tal trustides raha on.

Ross jõudis Forbesi miljardäride nimistusse esmakordselt üle aastakümne eest ning puhus oma vara suuremaks ka tollal, kirjutas leht.

"On selge, et Ross valetas meile. See on jätk udujuttudele, liialdustele, mainimatajätmistele, väljamõeldistele ja lausvaledele, mis (ta) on (esitanud) suhtluses Forbesiga alates 2004. aastast," lisas leht.

Rossi ärimineviku ülevaatamine paljastas valed, mille ta esitas ka investoritele ja kolleegidele ning mis sageli päädisid hagide ja miljonitesse ulatunud trahvidega, mille Ross pidi investoritele tagastama, kirjutas Forbes.

USA kaubandusministeeriumi pressiesindaja tõrjus lehes esitatud väiteid.

"Forbesi artiklis tsiteeritakse endisi töötajaid, kel polnud täit teavet ning kellest kõik peale ühe jäid anonüümseks. Rohkem me ei vasta," ütles ministeeriumi pressiesindaja e-kirjas.