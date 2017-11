Fotod ja videod: Trump saabus Pekingisse riigivisiidile

Presidendilennuk Air Force One maandus Hiina pealinna rahvusvahelisel lennuväljal, märkis AFP.

Hiina presidendil Xi Jinpingil on kavas võõrustada suurejooneliselt Trumpi, kes enne Pekingisse saabumist külastas oma Aasia-ringreisi raames Jaapanit ja Lõuna-Koread.

Xi külastas USA-d käesoleva aasta aprillis ning kohtus Trumpiga pikemalt Floridas.

Trump: Hiinast on olnud Põhja-Koreaga tegelemisel "palju abi"

Hiina presidendist Xi Jinpingist on Põhja-Koreast lähtuva ohuga tegelemisel olnud "väga palju abi", ütles teisipäeval Soulis visiidil viibinud Trump.

Trumpi sõnul on Pyongyang "üleilmne oht, mis nõuab üleilmset tegutsemist", kuid Hiina presidendist on olnud "väga-väga palju abi".

"Me loodame, et ka Venemaa on niisama abivalmis," lisas USA president. "Kõik riigid peavad täitma ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone ning lõpetama täielikult kaubavahetuse ja äritegevuse Põhja-Koreaga. On vastuvõetamatu, et mõni riik aitab seda üha ohtlikumaks muutuvat režiimi relvastada ja rahastada."

Väljaanne Politico kirjutab oma eelnevas ülevaates, et Trumpi riigivisiidi näol on tegu esimese korraga, kui tema väidetav hea suhe Xi Jinpingiga tõsiselt proovile pannakse.