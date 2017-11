Twitter kahekordistas säutsude pikkust

Twitteri teatel on otsuse eesmärk uusi kasutajaid ligi meelitada ning muuta oma mõtete väljendamine lihtsamaks ja kiiremaks, vahendasid Guardian, CNN ja Yahoo.

Testperiood väikse hulga kasutajatega algas juba septembris, nüüdsest on aga 280 tähemärgi pikkused postitused võimalikud kõigile kasutajatele. Tegu on esimese korraga Twitteri 11 aastat kestnud eksistentsi jooksul, kui säutsude mahupiirangut on muudetud.

Ettevõtte teatel selgus testperioodil, et pärast pikemate säutsude uudsuse kadumist ei kasutanud enamik katses osalenuid siiski kõiki tähemärke ära. Ainult viis protsenti katsealuste säutsudest olid pikemad kui 140 tähemärki ning kõigest kaks protsenti ületasid 190 tähemärgi piiri.

Muudatus tähendab seda, et USA mõjukaim Twitteri-kasutaja, president Donald Trump saab samuti oma mõtteid pikemalt väljendada. Twitteri kaasasutaja Biz Stone'i sõnul ei kuulunud Trump testgruppi.

Muudatused viidi ellu kõigis keeltes, välja arvatud jaapani, korea ja hiina keeles, kus mahupiirang ei olnud sotsiaalmeedieaettevõtte teatel probleemiks.

Uudis on Twitteris tekitanud elavat vastukaja.

I will NEVER use 280 characters nor will I favorite or retweet a tweet with them. THIS IS MY FIGHT SONG — christine teigen (@chrissyteigen) November 8, 2017

if you think 280 characters is exciting, try reading a book — BuzzFeed Books (@BuzzFeedBooks) November 7, 2017

Give a man 140 characters and he’ll tweet for a day.

Give him 280 characters and he’ll fill your timeline with emojis. — Davey Six-Toes (@HutchinsonDave) November 8, 2017

No one wants to read the second half of your 280-character tweet. #280characters — Pablo Elizalde (@EliGP) November 8, 2017