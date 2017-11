Eelmisel kolmapäeval anti uuele omanikule Wooluvabrik OÜ-le üle Jõelähtme vallas asuv Linnamäe hüdroelektrijaam. Kuigi hoonestusõiguse saajaks oli Wooluvabrik OÜ, siis arutab Jõelähtme vallavolikogu lähikuudel ikkagi eesostuõiguse kasutamist. Vald on seisukohal, et kui uus omanik kavatseb jätkata senise tegevusega, siis nemad enda eesõigust rakendama ei hakka.

“Me oleme ühe korra ostjatega kohtunud ja suuliselt asja arutanud. Praeguse saadud info põhjal kavatseb uus omanik senise tegevuse jätkata,” teatas Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja, ERR-ile.

Umboja lisas, et kuna tegu on niigi hoonestusõiguse lepinguga, siis pole neil kartust, et toomine üldse muutuda võiks.

“Tootmine võib muutuda vaid siis kui selleks tehakse eraldi uus taotlus, kuid hetkel ei näe ma miks seda uus omanik seda tegema peaks,” lisas Umboja.

Augustis kuulutas Eesti Energia välja Linnamäe hüdroelektrijaama hoonestusõiguse enampakkumise. Enampakkumise vastu tundis huvi kuus ettevõtjat, oma pakkumuse esitas ainus pakkuja Wooluvabrik OÜ. Enampakkumise alghinnaks oli 648 076 eurot, millele lisandus käibemaks. Poolte kokkuleppel ostusummat ei avaldata.

Jägala jõel asuv Eesti suurim Linnamäe hüdroelektrijaam alustas elektrienergia tootmist 1924. aastal. Kompleksi projekteerijaks oli Soome insener-professor Axel Verner Juselius ja see tunnistati tolle aja kauneimaks tööstusrajatiseks. 1941. aastal õhkisid taganevad Nõukogude väed hüdroelektrijaama hoone, kuid Jägala jõel asuva paisu täielik õhkimine ebaõnnestus. Eesti Energia taastas Linnamäe hüdroelektrijaama 2002. aastal ning jaama hoone sai tagasi 20. sajandi algusaegse välisilme. Tammi kohale ehitati üle jõe ulatuv rippsild ja avati juurdepääs paisule kõigist selle külgedest. Hüdroelektrijaama võimsus on 1,15 megavatti ning viimastel aastatel on see tootnud ligikaudu 5000 megavatt-tundi elektrit aastas. Sellisest elektrikogusest piisab rohkem kui 2000 keskmise tarbimisega kodumajapidamisele aastaks ajaks.