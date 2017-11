Lugejakiri: Rail Baltic vajab imet, vajab Kallast

Ränioru podisev innovatsioonikatel kubiseb suures osas jäljendajatest ja kopeerijatest, kelle ainsaks eesmärgiks näib olevat järjekordse Facebooki kallal nikerdamine. Nii pole ehk ime, et mõned Ränioru geeniused on otsustanud vastureaktsioonina pöörata tähelepanu märksa argisematele probleemidele, näiteks ideaalse leivaretsepti leidmisele, märgib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Siim Kallas lubas veel septembri lõpus, et annab valitsuselt mandaadi saamise järel RB osas „loomulikult maksimumi, et kõik küsimused, sealhulgas rahalised, saaksid vastuse“ (EPL, 27.9.).

Paraku ei kuulu teadmata arv looduslikke pühapaiku ei muinsus- ega looduskaitse alla, vaid on sootuks avastamata. Nimelt leidis looduslike pühapaikade uurija Ahto Kaasik 2015. aastal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis peetud ettekandes, et „raudtee trassil ja selle ehitamiseks vajaliku täitematerjali maardlatel asub teadmata arv pühapaiku“.

Kallas on samuti tuntud kultuurimetseen, kes riigikogu liikme eripensioni eest on Kristi ja Siim Kallase fondist alates 2010. aastast toetanud Eesti ajaloo mõtestamist teatris. Veelgi enam, 2016. aastal asutas Kallas lisaks Kogukonna fondi, et „toetada kodanikualgatuslikke kogukondi Eestis kohaliku elu edendamisel“.

Telgmaa tähelepanekut tuleb edasi arendada, kuna Siim Kallas on ju üks neljast IME-mehest. Ta on üks nendest, kelle eesrindlikus ettepanekus leidus ka mõte tuua Eesti territooriumil paiknev raudtee Eesti NSV alluvusse. Kallas mõistis raudtee tähtsust juba 30 aastat tagasi, 1987. aastal.

Reedel kuulutati Kultuuri Tegu 2017 laureaadiks loomeinimeste avalik ühispöördumine „222 kiri“, mille keskmes on idee algataja Toomas Kiho sõnul „mure, et enneolematu suurprojekt Rail Baltic, selle praegu kavandataval kujul, rikub jäädavalt Eesti põhilisimad väärtused“. Selle murekirja taustal on paslik vaadelda kultuurimetseen Siim Kallase vaikset loobumist Rail Balticu riikliku koordinaatori rollist.

