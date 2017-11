Texase tulistaja põgenes 2012. aastal psühhiaatriahaiglast

Raportis kirjutatakse ka seda, et tookord hoiatati Kelley põgenemisele reageerinud politseinikke, et tollal 21-aastane noormees kujutab ohtu nii endale kui ka teistele. Samuti oli teada, et ta oli vahele jäänud sellega, et üritas oma teenistuskohaks olnud New Mexico ohuväebaasi salaja tulirelvi tuua, vahendas Reuters.

Isik, kes tookord võimuesindajaid Kelley põgenemisest teavitas, selgitas politseinikele, et mees oli teinud oma ülemuste suhtes tapmisähvardusi ning kannatas vaimsete häirete käes.

Psühhiaatriahaiglast põgenenu saadi peagi kätte Texases El Paso linna bussijaamas, nenditakse politseiraportis.

Kelley taust ja see, et tal õnnestus sellest hoolimata justkui seaduslikult tulirelvi hankida, on viimastel päevadel USA avalikkuses palju vastukaja saanud.

Sõjaväekohus mõistis Hollomani õhuväebaasis teeninud Kelley 2012. aastal süüdi ma abikaasa ja kasupoja kallal vägivallatsemises ning ta pidi seetõttu olema ka aasta aega kinnipidamisasutuses. 2014. aastal vormistati ametlikult ka tema halva käitumise eest errusaatmine.

Föderaalseaduste kohaselt ei tohi tulirelva müüa isikule, kes on mõistetud süüdi koduvägivallas. San Antonio relvapoes tehti Kelley'le eelmisel aastal aga kaks korda kriminaalse tausta kontroll, kui ta sealt relvi ostis, ning mingit kahtlast märget ei tuvastatud hoolimata sellest, et tema näol oli tegu karistatud isikuga.

Nüüdseks on selgunud, et õhuvägi ei olnud mingil põhjusel sisestanud Kelley karistust riiklikusse andmebaasi, mille alusel relvamüüjad ostjate võimalikku kuritegelikku tausta kontrollivad. Õhuväes on juhtunu tõttu alustatud sisejuurdlust ning kaitseministeerium on andnud korralduse teha audit, et saada kindlus, et kõik juhtumid on andmebaasidesse korralikult sisestatud.

Samuti on teada, et Kelley oli juba koolipäevil tuntud ebastabiilse käitumise poolest ning seda kinnitavad ka tema kunagiste koolide dokumendid. Ka tema järgnev elu oli problemaatiline - lisaks perevägivalla tõttu lõppenud esimesele abielule, oli tal probleeme ka oma järgmises abielus, mis sai alguse 2014. aastal. Võimude sõnul Kelley teol mingit religioosset või poliitilist motiivi polnud, küll on aga teada, et tulistamisele eelnes vaidlus ämmaga ning ta saatis ämmale ka ähvardava sisuga tekstisõnumeid.

Kelley sisenes 5. novembril Sutherland Springsi kirikusse ning asus seal tulistama tulirelvast Ruger AR-556. Tulistamise tagajärjel hukkus 26 ja sai haavata 20 inimest. Hukkunute ja vigastatute seas oli ka lapsi, sealhulgas kirikuõpetaja 14-aastane tütar.

Kui Kelley kirikust väljus tekkis tal vastasseis ja tulevahetus ühe eraisikuga. Kelley sai haavata, kuid tal õnnestus siiski oma autoga põgeneda. Kelleyt tulistanud mees ja veel üks appi tulnud mees asusid teda jälitama samal ajal politseinikega suheldes. Kihutamise tagajärjel tegi Kelley avarii ning sooritas seejärel autos enesetapu. Autost leidsid politseinikud veel kaks tulirelva - Glock 9 mm ja Ruger.22-cal. Kõik tulirelvad oli Kelley relvapoest ostnud.